Prins Nikolai overrasker: Forlader Danmark

Prins Nikolai flytter til Paris for at studere

Prins Nikolai forlader inden længe Danmark for at starte et nyt liv som studerende i Paris.

Det nye liv begynder, når sommerferien er slut.

Det skriver Billed-Bladet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter prinsen flytningen igennem grevinde Alexandras presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen.

- Det er et semester på udveksling på Paris School of Business (PSB, red). Det drejer sig om nogle økonomiske valgfag i tidsrummet september 2021 til januar 2022, lyder det fra prins Nikolai i en udtalelse, som Ekstra Bladet har fået lov at bringe.

Udveksling udskudt

21-årige prins Nikolai tager til Paris som en del af sin uddannelse på Copenhagen Business School i København, hvor prinsen læser Business Administration and Service Management til daglig.

I sidste uge blev prins Felix student, og her var hele familien derfor samlet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Prins Nikolai skulle oprindeligt have været rejst til sin mors hjemby, Hong Kong, for at læse et semester.

Det blev dog ikke til noget grundet coronapandemien, og nu har han således valgt at rejse til Paris i stedet.

Dermed kommer prins Nikolai til at bo tæt på sin far, Prins Joachim, der bor i Paris med sin kone, prinsesse Marie, og prins Nikolais to mindste søskende, prins Henrik og prinsesse Athena.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal prins Nikolai dog ikke bo hos prins Joachim under sit ophold.

--------- SPLIT ELEMENT ---------