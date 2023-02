Prinsesse er død

Hendes kongelige højhed prinsesse Marie-Gabrielle af Luxembourg er død. Hun blev 97 år.

Ifølge Billed-Bladet, der citerer en pressemeddelelse fra storherug Henti og storhertuginde Maria Teresa, døde Marie Gabrielle i går fredag 10. februar.

Prinsessen var datter af storhertuginde Charlotte af Luxemborg og prins Felix af Bourbon-Parma.

Hun blev gift med danske Knud Johan Ludvig greve til Holstein-Ledreborg i 1951.

Han døde i 2001, men sammen fik de syv døtre: grevinde Silvia of Holstein-Ledreborg, grevinde Monica, 8th grevinde of Holstein-Ledreborg, Antonia grevinde von Holstein-Ledreborg, grevinde Veronica of Holstein-Ledreborg, Camilla grevinde von Holstein-Ledreborg, grevinde Lydia, arvegrevinde of Holstein-Ledreborg og Tatiana grevinde von Holstein-Ledreborg

Annonce:

Billed-Bladet skriver, at det er deres fjerde datter, Silvia, som nu også har efternavnet Munro, der dagligt bor på familiens slot - Ledreborg Slot.

Under Anden Verdenskrig måtte den højadelige familie flygte for nazisterne. Først tog de til Portugal, og derfra til Canada for at ende i Storbritannien.

Her trådte prinsesse Marie-Gabrielle som frivillig sammen med sine søstre ind i Røde Kors.

Da familien atter kunne vende hjem, læste prinsesse Marie-Gabrielle kunst, og nåede at udstille flere steder - under pseudonym.

Tidspunktet for prinsesse Marie-Gabrielles begravelse vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Deltagerne i 'Øen VIP' børstede tænder med tandbørster, de fandt i vandkanten. Hør mere i 'Der er brev' med Oliver Bjerrehuus herunder eller i din podcast-app