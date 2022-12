Prinsesse Marie deltager ikke som planlagt i nytårstaffel

Prinsesse Marie deltager ikke som planlagt i et nytårstaffel på Amalienborg 1. januar, oplyser kongehuset i en e-mail.

Det skyldes, at prinsessen bliver i Paris for at være hos parrets søn, 13-årige prins Henrik, der er blevet syg.

Prins Joachim deltager som planlagt i søndagens taffel, oplyses det.

Familien er netop hjemvendt til Paris efter et privat udlandsophold, skriver kongehuset.

Første i to år

Dronningen holder nytårskur og -taffel for regeringen, Folketingets formand og repræsentanter for det officielle Danmark nytårsdag.

De sidste to år har det dog været aflyst grundet coronasituationen.

Fra 1. januar tituleres prinsesse Marie og prins Joachims børn ikke længere prinser og prinsesse.

I stedet vil de have titel som grever og komtesse.

Det var en beslutning, dronningen offentliggjorde tidligere på året, og som gav anledning til kurrer på tråden i den kongelige familie.

Prins Joachim sagde i et interview med Ekstra Bladet, at hans børn var blevet 'gjort fortræd'.

Efterfølgende mødtes han med sin mor på Fredensborg Slot. Her blev de enige om at se fremad, oplyste kongehuset i oktober.

Se eller gense interviewet med prins Joachim herunder: