Prinsesse Nathalie er blevet skilt

Prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg er blevet skilt fra sin mand, Alexander Johannsmann. Det skriver Billed-Bladet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter kongehuset, at parret, der har været separeret i noget tid, nu officielt er blevet skilt.

47-årige prinsesse Nathalie er prinsesse Benediktes yngste datter og altså niece til dronning Margrethe.

Nathalie og Alexander Johannsmann blev tilbage i 2010 viet ved en borgerlig ceremoni. Året efter blev de gift i den evangeliske kirke i Bad Berleburg.

Prinsessen og Alexander Johannsmann har to børn sammen. 12-årige Konstantin Gustav Heinrich Richard og Louisa Margareta Benedikte Hanna på syv år.

Prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg er dybt involveret i dansk ridesport. Indtil november sidste på var hun landstræner for det danske dressurlandshold.

Nathalie har repræsenteret Danmark ved OL to gange. I 2008 blev det til en bronzemedalje for hold. Foto: Lars Krabbe

- Jeg glæder mig rigtig meget til at påtage mig opgaven som landstræner. Det er en helt ny og spændende udfordring, som betyder meget for mig, sagde Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, da hun i 2017 blev udnævnt.

I november 2021 stoppede hun pludseligt, 'som et led i en ændring af elite-setuppet frem mod OL i Paris i 2024', som Dansk Rideforbund formulerede det.