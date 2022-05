Reagerer på dokumentar: - Det skal tages meget alvorligt

I snart et år har prins Christian været elev på Herlufsholm kostskole.

Efter sommerferien får han selskab af sin lillesøster prinsesse Isabella, der skal starte i 9. klasse på den hæderkronede og nu også skandaleramte skole for elitens børn.

I en ny TV 2-dokumentar fortæller 50 tidligere elever om store problemer med mobning, krænkelser og en herskende voldskultur på skolen, hvor de mindre elever udsættes for tørre tæsk af de ældre elever.

Trods blodige overfald, natlige tæv og seksuelle krænkelser har ledelsen på Herlufsholm valgt at vende det blinde øje til og undlade at melde de alvorlige sager til politiet, fremgår det af dokumentaren 'Herlufsholm hemmeligheder'.

Kamp mod mobning

Kronprinsesse Mary er ud over at være mor til en - og snart to elever - på skolen i Næstved også stifter og bestyrelsesformand for Mary Fonden - en fond, der indædt kæmper mod netop mobning og vold.

Derfor er det nærliggende at spørge kronprinsessen, hvordan hun forholder sig til de nye rystede beretninger fra skolen, hvor hendes ældste søn har været kostskoleelev siden august.

Ekstra Bladet mødte derfor op, da Mary torsdag formiddag ankom til et Mors Dags-event i Maternity Foundation, som hun er protektor for.

Smilende tog hun imod lyserøde blomster fra en bedårende lille pige, men kronprinsessens mine blev gravalvorlig, da hun tog sig tid til at svare på, hvordan hun ser på situationen på Herlufsholm.

Traileren til 'Herlufsholms hemmeligheder', som kan ses på TV 2

Meget voldsomt

- Jeg har endnu ikke set udsendelsen, men det lyder meget voldsomt, og det skal tages alvorligt, sagde kronprinsessen til Ekstra Bladet.

Samtidig understregede hun, at mobning og vold aldrig er i orden.

- Generelt tager jeg afstand - skarp afstand - til alle former for mobning, krænkelser og vold. Tak, sagde hun og gik ind til det planlagte arrangement, før hun nåede at svare på, om hun har ondt i maven over at sende sine børn på Herlufsholm, og om den aktuelle dokumentar får konsekvenser for prinsen og prinsessens skolegang.

Også direktør i Mary Fonden, Helle Østergaard, har kommenteret dokumentaren. Overfor TV 2 kalder hun de tidligere elevers fortællinger for 'alvorlige' og 'chokerende' uden dog at ville forholde sig til enkeltsager.

Chokerende

- Når det er sagt, er det klart, at det gør et stort indtryk at høre de her beretninger om mobning, vold og overgreb fra de unge, der medvirker i dokumentaren. Det er meget voldsomt og chokerende, og jeg føler virkelig med de unge mennesker, det er gået ud over, skriver hun i en mail.

På Mary Fondens hjemmeside fremgår det soleklart, at vold ikke bør tolereres.

'Vold er aldrig acceptabel og kan aldrig retfærdiggøres. Alle har ret til et liv uden vold. Det arbejder vi for i Mary Fonden'.

Se 'Herlufsholms hemmeligheder' på TV 2 torsdag aften eller på TV 2 PLAY.

