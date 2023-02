Reagerer på svigermors rygoperation: - Man tænker meget over det

Kronprinsesse Mary kalder dronningen for 'megasej' og fortæller, at Margrethe er ved godt mod. Om der er bekymring i familien over det store indgreb om to dage, ønsker Mary dog ikke at svare på

Dronning Margrethe skal opereres i ryggen på Rigshospitalet om blot to dage, efter at situationen med netop den royale ryg i seneste tid er forværret.

Herefter vil dronningen være indlagt i en periode af pt. ukendt varighed, og hun skal igennem et længere genoptræningsforløb.

Det er med andre ord ikke et ubetydeligt kirurgisk indgreb, monarken skal igennem.

Dronning Margrethe har da også i den seneste tid aflyst arrangementer på grund af rygsmerterne, og efter samråd med Rigshospitalets eksperter besluttede hun således at gennemgå den store operation.

Megasej

Ekstra Bladet ville set i det lys gerne vide, om der er bekymring i familien forud for operationen, for det er trods alt ikke uden risiko at operere i ryggen på en ældre kvinde, som 82-årige Margrethe efterhånden er.

Derfor spurgte vi kronprinsessen om netop det uden for Skuespilhuset i København i forbindelse med uddelingen af Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-priser 2023.

Svaret lod Mary dog blafre i vinden. Hun ville derimod gerne sætte ord på, at tankerne er hos svigermor i denne tid i forbindelse med operationen:

- Selvfølgelig tænker man meget over det, men hun er ved godt mod. Hun er megasej, lyder det fra kronprinsesse Mary, inden hun haster ind i den ventende royale Kronebil.

Det er langt fra første gang, at dronning Margrethe skal under kniven - heller ikke med rygproblemer. Tilbage i 2003 blev hun opereret for slidgigt-sygdommen spinalstenose.

I juli 1994 blev dronning Margrethe opereret for kræft. På Århus Kommunehospital fik dronningen fjernet livmoderen, æggeledere og æggestok.

Men her i 2023 gælder det altså 22. februar Margrethes ryg.

