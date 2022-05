Reagerer på undskyldning

Prins Nikolai kunne ikke overholde alkoholreglerne, da han var elev på Herlufsholm i Næstved. Det står klart, efter den tidligere rektor på skolen Klaus Eusebius i et interview med TV 2 Øst afslørede, at han i sin tid som rektor på Herlufsholm gav prins Nikolai en advarsel for brud på alkoholpolitikken. Med udtalelsen kan Klaus Eusebius have overtrådt straffeloven, vurderer professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Hanne Marie Motzfeldt, da det kan 'betragtes som en oplysning, der kan forlanges unddraget offentligheden'

Den tidligere rektor på Herlufsholm, Klaus Eusebius Jakobsen, hængte på live-tv prins Nikolai ud for at have forbrudt sig mod skolens alkoholpolitik, hvilket han siden undskyldte for. Nu reagerer grevinde Alexandra på den undskyldning

Den tidligere rektor på Herlufsholm, Klaus Eusebius Jakobsen, måtte offentligt undskylde for at have udleveret prins Nikolai offentligt.

Grevinde Alexandra og prins Joachim havde forinden udsendt en fælles besked, hvori de beskrev, at de var blevet 'rasende' over at se historien om deres søn fortalt offentligt.

Nu reagerer Alexandra på den undskyldning, som den tidligere rektor har udsendt. Det gør hun over for Se&Hør, som mødte hende til 'Parkinson Unity Walk' i København lørdag.

– For vores lille situation er det selvfølgelig rart at få en undskyldning. Men tilfreds ved jeg nu ikke. Der er selvfølgelig større ting, der skal gås igennem, siger grevinden.

Hun siger efterfølgende, at hun endnu ikke har fået set dokumentaren, men at hun har hørt, at den er voldsom. Derudover vil hun ikke diskutere sagen yderligere, lyder det.

Prins Nikolai gik på Herlufsholm fra 2014 til 2018, og på et tidspunkt i løbet af den periode fik prinsen en advarsel for at have brudt skolens alkoholpolitik, hvilket resulterede i, at han blev hjemsendt i nogle dage.