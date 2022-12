Rekordmange indsatser: Det spiller danskerne på

Klokken 18 sidder det meste af Danmarks befolkning klar foran fjernsynet for at høre dronning Margrethes traditionsrige nytårstale, nogle mere spændte end andre.

For flere danskere har nemlig spillet på, hvad dronningen mon kommer til at nævne i nytårstalen, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

'Vi har allerede modtaget flere indskud på spillet om nytårstalen, end vi gjorde sidste år på dette tidspunkt, hvor vi ellers slog rekorden', udtaler oddssætter hos Danske Spil, Peter Emmike Rasmussen, i pressemeddelelsen.

Han er populær

Og ifølge Danske Spil er der enkelte ord og vendinger, som har været mere populære at gætte på end andre.

'Der er ingen tvivl om, at Jonas Vingegaard cyklede sig ind i danskernes hjerter i sommer, og mange danskere forventer, at der bliver kvitteret for indsatsen i aftenens tale, Derfor er 'Jonas Vingegaard' den mest spillede vending i dette års spil, og danskerne forventer altså, at dronningen deler begejstringen over den fåmælte skibonit, der vandt verdens største cykelløb, Tour de France', lyder det videre fra Peter Emmike Rasmussen.

Hvis dronningen siger 'Jonas Vingegaard', giver det pengene otte gange igen til dem, der har satset på den mulighed.

Blandt de mest populære ord og vendinger er desuden 'Tour de France', der giver pengene 1,5 gange igen.

Også vendingen 'søens folk' har været populær, selvom dronningen faktisk aldrig har sagt det. Bliver nytårstalen lørdag aften første gang i 51 år, giver det pengene 25 gange igen til dem, der har spillet.