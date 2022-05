Revser undskyldning: - Det går jo ikke

Prins Nikolai kunne ikke overholde alkoholreglerne, da han var elev på Herlufsholm i Næstved. Det står klart, efter den tidligere rektor på skolen Klaus Eusebius i et interview med TV 2 Øst afslørede, at han i sin tid som rektor på Herlufsholm gav prins Nikolai en advarsel for brud på alkoholpolitikken. Med udtalelsen kan Klaus Eusebius have overtrådt straffeloven, vurderer professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Hanne Marie Motzfeldt, da det kan 'betragtes som en oplysning, der kan forlanges unddraget offentligheden'

Det preller fuldstændig af på professor i forvaltningsret, at tidligere rektor gennem 23 år på Herlufsholm, Klaus Eusebius Jakobsen, onsdag gav prins Nikolai og hans forældre en undskyldning for sit åbenmundede interview på TV2 Øst.

- Den provokerede mig lidt. Det er fint nok at undskylde, når man har gjort noget ulovligt, men det gør det jo ikke mindre strafbart. Forestil dig, du begik et bankrøveri og så bagefter undskyldte. Det går jo ikke, siger Sten Schaumburg-Müller, der er professor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet, til Ekstra Bladet.

Han siger dog, at en undskyldning kan have indvirkning på en eventuel strafudmåling, hvor der vil blive taget stilling til, om man har været samarbejdsvillig eller lagt hindringer i vejen.

- Vi er jo heller ikke oppe i den hidsige form for kriminalitet. Det er noget, der giver 10-20 dagbøder, så det er selvfølgelig irriterende nok, men det er jo ikke fængsel. Men det er strafbart, og det bliver ikke mindre strafbart af, at man siger undskyld, siger Sten Schaumburg-Müller.

Det var under et interview med TV2 Øst søndag, at Klaus Eusebius Jakobsen fortalte, at prins Nikolai havde overtrådt skolens alkoholregler og fået en advarsel, da han gik på Herlufsholm fra 2014 til 2018.

Udtalelsen fik prinsens forældre, grevinde Alexandra og prins Joachim, op i det røde felt, og onsdag udsendte de en fælles udtalelse, hvor de blandt andet skrev, at de var 'rasende'.

Kort efter oplyste Klaus Eusebius Jakobsen, at han havde undskyldt overfor grevinden og begge prinser.

Sten Schaunmburg-Müller fortæller, at der findes masser af domme for tavshedspligtsbrud, blot ikke med personer ansat på skoler.

- Men det er bare fuldstændig oplagt, at når man er ansat på en skole, så skal man selvfølgelig holde sin kæft om konkrete elever, siger han.

- Hvor meget betyder en undskyldning i forhold til strafudmåling?

- I nogle tilfælde kan det godt fungere. Man gør man det jo lidt godt igen, hvis man nu har stjålet noget, og leverer det tilbage igen. Men her er det jo ude i offentligheden og kan ikke trækkes tilbage. Så det er svært at sige. Det kan godt være, at det i denne sag ikke får nogen betydning - også fordi vi i forvejen er nede i en beskeden straf.

- Hvad skal der til for, at der kommer en sag ud af det?

- Det specielle ved de kongelige er jo, at de typisk ikke anmelder noget, fordi de er i et forfatningsmæssigt limbo. Dronningen er jo helt ude og er ikke borger. Det er kronprinsen heller ikke. Og hvor langt skal vi så ud i familien, før vi siger, de er borgere?

Men sagen kræver faktisk ikke en anmeldelse, så Klaus Eusebius Jakobsen kan endnu ikke vide sig sikker.

- I sager om tavshedspligt har politiet og anklagemyndigheden ikke behov for en anmeldelse for at gå ind i sagen. Og vi har jo en tilståelsessag i pressen, så det skulle ikke være så svært at undersøge, siger Sten Schaumburg-Müller.

