Prins Joachim har i et interview med et fransk magasin rost den britiske prins beslutning om at forlade kongehuset

I sit store interview med det franske medie Point de Vue fortæller den danske prins Joachim ikke så lidt om sine meninger til både Danmark, Frankrig og den største sag i det britiske kongehus i flere år.

Netop sagen om prins Harry og Meghan Markles exit fra den royale familie bliver prins Joachim spurgt ind til.

I interviewet bliver der spurgt til, hvad han mener om prins Harrys beslutning om at forlade England til fordel for Californien.

- Jeg har en enorm respekt for prins Harry. Han er meget modig. Han turde følge, hvad hans hjerte dikterede ham. Han alene ved, hvordan han tænker, lyder det fra Joachim.

Og det kan også sagtens være, at prins Joachim kunne finde på at følge prins Harrys eksempel og blive udenlands.

Prins Joachim har tidligere fortalt om sin første arbejdsdag i Paris til Ekstra Bladet.

Kan sagtens tænkes

Det fortæller kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen til Ekstra Bladet.

- Han kan føle, at han er i samme situation. De har begge en uklar rolle om, hvad de skal og hvordan, de skal opføre sig, fordi de ikke har den naturlige rolle som nummer et. Der er nogle lighedspunkter mellem dem, fordi de begge selv skal definere deres rolle, og det er det, han har stor respekt for, fortæller han og fortsætter:

- Der er dog også forskelle. Prins Joachim kritiserer ikke den danske kongefamilie, men han peger på, at det er vanskeligere at være prins, når man ikke er nummer et. Derfor kan man heller ikke udelukke, at prinsen ikke vil blive fristet af at blive i udlandet. Det er endnu svært at sige, om han vender tilbage eller bliver i udlandet.

Lars Hovbakke Sørensen er dog ikke i tvivl om, at hvis prinsen vælger at blive i udlandet, bliver det ikke på samme måde som prins Harry og Meghan Markle har valgt at gøre det.

- Det er urealistisk, at han ville vælge ikke at være repræsentant for det danske kongehus. Det kan dog meget vel tænkes, at han laver en 'Benedikte-model', hvor prinsessen også boede i udlandet, men stadig kom hjem og tog sig af sine danske protektioner i Danmark.

Bøvl med pressen

Han mener, det vil være det mest sandsynlige scenarie, og at prinsen ville møde stor kritik, hvis han valgte at gøre som Harry.

- Hvis han vælger at forlade Danmark uden stadig at tage sig af sine forpligtelser, vil det uden tvivl skabe kritik.

Prins Joachim og prinsesse Marie fortæller i interviewet med Point de Vue, at de på samme måde som prins Harry og Meghan Markle har oplevet svære tider med den danske presse.

- I Danmark lider du også under en presse, der følger alle dine bevægelser?

- Ja, det er grunden til, at det føles godt at være her (Frankrig, red.). De har altid brug for et sort får i familien. Vi er meget omhyggelige med at beskytte vores børn så meget som muligt, lyder det fra prinsesse Marie i interviewet, der suppleres af sin mand.

- Det er simpelt: Deres mål er at sælge papir. Uanset hvilken pris der skal betales for de involverede mennesker.

Marie kritiserer også den danske presse i interviewet. Foto: Anthon Unger

