Royalt særsyn overrasker: 'Det er et signal'

Kongehus-kommentator Kim Bach mener, at det er svært at tolke dronningens to vidt forskellige royale gæster til 'Ehrengard'-premiere i september som andet end en handling i forsoningens tegn

Når Netflix-filmen 'Ehrengard' har gallapremiere 6. september i Moltkes Palæ i København, deltager dronning Margrethe.

Det meldte kongehuset ud i dag i deres officielle kalender.

Regenten har været med til at lave kostumer og scenografi til filmen.

Der dog ikke lagt op til, at hun ankommer alene.

En noget usædvanlig royal konstellation kommer nemlig til at bestå af trekløveret dronning Margrethe, kronprinsesse Mary og grev Felix.

Dermed er både dronningen, kronprinsens familie og prins Joachims familie repræsenteret, og det har formentlig en årsag, vurderer Ekstra Bladets kongehus-kommentator, Kim Bach:

Annonce:

- Jeg synes ikke, det er svært at se et signal i det her. Det er et signal om, at der er en vis normalisering i en ellers ekstremt splittet familie. Det er svært at tolke det som andet. Og det er første gang, man ser netop den konstellation. Men det er der jo også nogle fornuftige forklaringer på, siger han.

Dronning Margrethe får selskab af grev Felix og kronprinsesse Margrethe til filmarrangement. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

To led i forsoning

Det handler naturligvis om, at både prins Joachim og prinsesse Marie samt grev Nikolai er udenlands i henholdsvis USA og Australien pt. og kan dermed ikke deltage, selv om de måske gerne ville.

- Ser du det som et bevidst signal fra dronningen til befolkningen om, at hun har 'en fra begge lejre' med?

- Ja. For du kan sige, at forsoning - må man antage - sker bag lukkede døre. Så det, der foregår i offentligheden, er signal-delen.

- Der er to led i sådan en forsoning. Der er den, der foregår de her mennesker i mellem, og så er der signalet udadtil. Signalet her er klart nok, men det betyder ikke nødvendigvis, at der er fundet en endelig forsoning sted, vurderer Kim Bach.

Kim Bach er Ekstra Bladets kongehus-kommentator. Foto: Linda Johansen

- Man tænker jo ikke umiddelbart, at det her arrangement er specielt i grev Felix' interesse. Tror du, han har fået et vink med en vognstang om at deltage?

Annonce:

- Du har da nok ret i, at det næppe er ham, som har taget initivativet. Det kommer jo nok fra dronningen. Så har man ment, at det her var en god anledning til at blive set sammen, fordi det er naturligt for hende at komme der. Det er egentlig meget smart at gøre det på den måde, synes jeg.

- De ved vel også, at medierne vil lave en nyhed på det?

- Ja, det er de 100 procent sikre på. Jeg synes, det er godt gået.

- Et smart træk?

- Ja, det er det. Og det får nok en effekt. Der er masser af almindelige mennesker, der ikke har brudt sig om, at dronningen tog titlerne fra børnebørnene på Joachims side. Det her er da med til at bløde de her mennesker, som er blevet skuffet, op. Alle royalisterne. Dem af dronningens egne, mest trofaste tilhængere, som hun har skuffet. De ser jo alle inderst inde gerne en forsoning, siger Bach.

Det er dog ikke sikkert, at grev Felix bliver det eneste barnebarn, som skal se filmen. Hos kongehuset er det således kotume, at det kun medlemmer over 18 år, som nævnes i kalenderen i forbindelse med deltagelse i arrangementer.

Dermed kan man kun være helt sikker på, at kronprins Frederik og de tidligere nævnte royale medlemmer ikke deltager, mens det derimod ikke er utænkeligt, at eksempelvis prins Christian eller prinsesse Isabella, som er under 18, deltager. De vil nemlig ikke være nævnt i kalenderen ,selvom de måske kommer til premieren.

Ekstra Bladet har kontaktet kongehuset, der melder, at de ikke har yderligere oplysninger.