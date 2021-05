Så du den søde detalje?

Prins Christian tog sin farmors hånd, da de sammen gik ud for at møde pressen efter konfirmationen i Fredensborg Slotskirke

Tre kongelige generationer var samlet, da prins Christian lørdag formiddag blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke, og selvom den unge tronfølger var dagens hovedperson, tog han sig godt af sin farmor, dronning Margrethe.

Efter den kirkelige højtidelighed fulgtes de to ned ad slotstrappen for at møde den ventende presse, og her tog prins Christian dronningens hånd for at hjælpe hende.

Prins Christian hjalp dronning Margrethe ned ad trappen efter konfirmationen. Foto: Jonas Olufson

Den storsmilende prins kunne da også se frem til en dag helt i dronningens nærhed, da coronarestriktionerne har betydet, at blot 25 af den nærmeste familie og venner kunne deltage i festlighederne.

Hele familien fotograferet på den store dag. Foto: Jonas Olufson

- Det er selvfølgelig lidt irriterende, men sådan er situationen med covid, man kan ikke gøre så meget. De er med os i vores tanker og hjerter, lød det fra prins Christian til den fremmødte presse, inden han fortsatte:

- Det (resten af dagen, red.) bliver under de forhold, der er anlagt, og så får vi en rigtig hyggelig dag.

Savnede morfar

Blandt de familiemedlemmer, der manglede på den store dag, var prins Christians morfar, John Donaldson.

- Ja, det har jeg. Men han er også med i tankerne, svarede prins Christian på spørgsmålet, om han savnede sin morfar på dagen.

Foruden dronningen, kronprinsparret, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine deltog prins Christians fætre prins Nikolai og prins Felix.

Dronningen tog imod sine to ældste børnebørn, prins Nikolai og prins Felix, med åbne arme, da de ankom forud for konfirmationen. Foto: Jonas Olufson

Prinserne hilste på publikum og den fremmødte presse. Foto: Jonas Olufson

Hvem der ellers stod på gæstelisten, holder kongehuset privat. Forud for den kirkelige højtidelighed ankom dog skuespiller Ellen Hillingsø, som er barndomsven med kronprins Frederik.

Prins Joachim og prinsesse Marie, deres to børn, prins Henrik og prinsesse Athena, kronprinsessens familie i London og Australien, og dronningens søster Benedikte deltog ikke.

Familien fra udlandet må blive hjemme Prins Christian blev lørdag konfirmeret i Fredensborg Slotskirke. Bagefter skulle fejring foregå privat i Kancellihuset. Læs mere om konfirmationen her: * Det var kongelig konfessionarius biskop Henrik Wigh-Poulsen, der forestod konfirmationen. * Bagefter blev prinsen fejret i Kancellihuset ved Fredensborg Slot ved en middag for 25 personer. * På grund af coronaretningslinjerne deltog ingen gæster fra udlandet. Prins Joachim og hans familie, der bor i Paris, var derfor ikke med. Det var prinsens morfar, John Donaldson, der bor i England, heller ikke. * Med hensyn til familien i Australien var det ikke muligt for dem at deltage på grund af udrejserestriktioner. * Heller ikke dronningens søster prinsesse Benedikte var blandt gæsterne ved dagens festligheder. * Men prinsens to fætre prins Nikolai og prins Felix var med til fejringen. * Fredensborg Slotskirke benyttes ofte til kongelige konfirmationer. Kronprins Frederik og prins Joachim er konfirmeret her, og det samme er dronningen og hendes søstre, prinsesse Bendikte og eks-dronning Anne-Marie. Kilder: Kongehuset, Ritzau Vis mere Vis mindre

