Sænker prisen igen

Grev Nikolai har gennem længere tid forsøgt at sælge sin lejlighed i København. Nu er prisen på den sænket endnu en gang

Eks-prins Nikolai har sænket prisen på sin lejlighed - igen.

Den 23-årige greve købte den 70 kvadratmeter store bolig i centrum af København tilbage i november 2019 for 4,1 million kroner. Knap to år senere satte han den til salg for 5.495.000 kroner.

Desværre for greven er ingen bidt på lejligheden, der rummer tre værelser og ligger tæt på Søerne og Torvehallerne i København.

Flere gange er prisen på lejligheden i to etager og med tagterrasse blevet justeret, og for kort tid siden er der altså hugget af prisen igen.

I december blev boligen sat ned med 100.000 kroner, mens der i oktober røg 400.000 kroner af prisen, og i juni blev lejligheden 255.000 kroner billigere.

Ny pris

Alt i alt betyder det, at der i løbet af godt et halvt år er skåret hele 755.000 kroner af udbudsprisen. Det fremgår af boliga.dk's prishistorik.

Lejligheden er i dag til salg for 4.495.0000 kroner.

Grev Nikolai er den ældste af prins Joacims fire børn. Som sine søskende mistede han 1. januar sin titel som prins.

Til daglig studerer han på Copenhagen Business School, hvor han læser Business Administration and Service Management.

Ved siden af sit studie arbejder greven af Monpezat som model.

