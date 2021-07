Særligt indbudt: Nu er de ankommet

De måske allerstørste danske VIP'er er nu ankommet til landskampen mod England.

Kronprinsparret er sammen med deres ældste søn, prins Christian, på plads på lægterne, så de er klar til kampen.

Det skriver de på det sociale medie Instagram.

'Lige ankommet til Wembley! Sammenholdet har bragt os hertil - og lad os så vise dem, at vi ikke skal hjem, men vi skal videre,' lyder det til billedet.

De britiske indrejseregler betyder ellers, at størstedelen af de danske fodboldfans må blive hjemme, når det danske landshold spiller EM-semifinale mod England onsdag aften.

Det gælder dog ikke for kronprinsparret og deres ældste søn, prins Christian, der som særligt inviterede af DBU får adgang til at se med fra tribunen.

Sådan lød det i en pressemeddelelse til Ekstra Bladet fra kongehusets kommunikationsafdeling.

'DBU har inviteret kronprinsfamilien til at overvære onsdagens fodboldkamp, når det danske herrelandshold møder England på Wembley i morgen. Det har kronprinsparret og prins Christian takket ja til, og de glæder sig til at være der og bakke op omkring det danske landshold,' lød det i en skriftlig udtalelse fra kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby.

Det er få danskere, som kan komme ind på Wembley. Her er dog en - og hun er endda gift med en englænder.

Kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at det ville være helt uhørt, hvis de kongelige ikke deltog.

- Kronprinsen er meget sportsinteresseret og engageret i sport, og hvis han og familien er blevet indbudt, ville det være en decideret uhøflighed at afvise det. Det ville være meget uhøfligt og helt uhørt at afvise en officiel invitation på den måde. Han er jo blevet inviteret for at repræsentere Danmark, lød det.

Kun adgang for VIP'er

Reglerne, som betyder, at det kun er et fåtal danskere bosiddende i Storbritannien, der har mulighed for at se EM-semifinalen på Wembley, gælder ikke for en række folk med særlig VIP-status.

Derfor er blandt andet også kulturminister Joy Mogensen (S) inviteret til kampen.

Sagen kort Danske fodboldfans bosiddende her til lands er forment adgang til Wembley i London, når Danmark i onsdag skal spille semifinale mod England. Det står klart, efter flere dages diplomatiske forsøg på at åbne den britiske grænse for danske fans et endt uden resultat. Søndag lagde flere folketingspolitikere massivt pres på udenrigsminister Jeppe Kofod for at få ham til at kontakte de britiske myndigheder. Udenrigsministeriet oplyste dog til Ekstra Bladet søndag, at det var den danske ambassadør i London, der tog dialogen med de britiske indrejsemyndigheder. Og her blev konklusionen søndag eftermiddag, at der ikke bliver lavet undtagelser for danske fans, der fortsat er tvunget til 10 dages karantæne ved indrejse, da Danmark er på Storbritanniens 'orange liste'.

Det er en række forskellige grupper, der hører under de særlige VIP-regler. Det kan du blive klogere på i boksen herunder:

Disse har særstatus - Medlemmer af det europæiske fodboldforbund UEFA's top - Medlemmer af det internationale fodboldforbund FIFA's top - Medlemmer af toppen af fodboldforbund med tilknytning til FIFA og UEFA - Topfolk fra organisationer, der sponserer eller er partnere til EM 2020 - Højtstående repræsentanter fra de lande, som deltager i EM. Vis mere Vis mindre

Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary samt prins Christian har ved flere lejligheder været til stede i Parken for at overvære det danske landshold på hjemmebane.

Nu får de således også muligheden for at se holdet på Wembley i London, når det i aften går løs sammen med en række udvalgte danskere på tribunen i rødt og hvidt.