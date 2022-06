Sætter ord på Herlufsholm-tiden

Herlufsholm er en brandvarm kartoffel i kongefamilien i disse uger.

Kronprinsparret har trods grusomme beretninger fra skolen om mobning og krænkelser valgt at lade prins Christian blive på skolen, ligesom de holder fast i planen om, at prinsesse Isabella skal begynde i 9. klasse efter sommerferien.

De voldsomme historier fra skolen har kostet rektoren jobbet, og netop nu pågår en advokatundersøgelse af forholdene på skandaleskolen ved Næstved - alligevel holder kronprinsparret fast i, at deres to ældste børn skal gå der. Baggrunden for deres beslutning nægter de at forklare.

Kronprinsesse Mary ville ikke svare på pressens spørgsmål om Herlufsholm, da hun besøgte en efterskole onsdag.

Der er ikke lang tradition i kongehuset for, at de unge prinser og prinsesser skal gå i skole på Herlufsholm, men i 2014 valgte prins Nikolai, at han ville gå på kostskolen på Sydsjælland.

I et nyt interview med Billed-Bladet sætter den 22-årige prins nu lidt ord på sin tid på skolen, der giver hans onkel Frederik og tante Mary store problemer.

- Ja, jeg flyttede hjemmefra, da jeg var i 14-15-års-alderen. Det er nok tidligere, end de fleste oplever det. Men jeg har ikke prøvet andet, så for mig har det egentlig været naturligt nok. Det var svært at give slip på sine forældre og skulle forholde sig til nye rammer og en ny hverdag. Der var masser af indtryk. Men jeg fandt meget hurtigt ind i den rytme, som var dernede, siger prins Nikolai til Billed-Bladet i et dobbeltinterview med sin lillebror Felix.

Smooth type

Prinserne bliver også spurgt til, om der gemmer sig en rebel bag deres royale facade. Og her kniber det tydeligvis lidt med Nikolais hukommelse.

Han svarer, at der ikke er noget rebel i ham. Det vil hans forældre kunne bekræfte, mener han. Efter hans bedste overbevisning vil de betragte ham som 'rimelig smooth'.

Det er formentligt ikke helt sådan, prins Joachim og Alexandra så på deres ældste søn, da han fik en advarsel og blev sendt hjem fra Herlufsholm nogle dage, da han som elev overtrådte skolens alkolholpolitik.

Det var - som mange nok husker - skolens tidligere rektor, der brød alle regler om tavshedspligt, da han afslørede prinsens uheldige bedrifter for rullende tv-kamera.

Klaus Eusebius blev af TV 2 Øst spurgt til, om ledelsen har holdt hånden over elever, der var særlig privilegerede, herunder medlemmer af den kongelige familie.

Det afviser rektoren dog pure.

Prins Nikolai kunne ikke overholde alkoholreglerne, da han var elev på Herlufsholm i Næstved. Det står klart, efter den tidligere rektor på skolen Klaus Eusebius i et interview med TV 2 Øst afslørede, at han i sin tid som rektor på Herlufsholm gav prins Nikolai en advarsel for brud på alkoholpolitikken. Med udtalelsen kan Klaus Eusebius have overtrådt straffeloven, vurderer professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Hanne Marie Motzfeldt, da det kan 'betragtes som en oplysning, der kan forlanges unddraget offentligheden' Se rektoren tale over sig her.

- Jeg kan love dig for, at den der myte om, at vi har set med særlig positive øjne på folk, der kommer fra samfundets øverste top, overhovedet ikke har noget som helst på sig, siger han og tilføjer:

- Jeg kan give et eksempel. Vi havde en elev her for nogle år tilbage, som var medlem af den kongelige familie. Folk ved godt, hvem jeg taler om. Han overskred en af skolens alkoholregler, og jeg må sige, at jeg var iskold. Der var slet ikke nogen tvivl om, at den dreng skulle have en advarsel, og det fik han. Så blev hans far i øvrigt orienteret om det, og det er, mener jeg, et meget godt eksempel på, at det der med, at vi holder hånden over særlige grupper, har intet som helst på sig.

Undskyld

Siden var det Klaus Eusebius, der måtte stå skoleret.

Joachim og Alexandra var med egne ord rasende, og eksperter, Ekstra Bladet talte med, forklarede, at det ifølge straffelovens paragraf 152 kan være strafbart som tidligere rektor at dele oplysninger om elever, og at den kongelige familie kan have en sag, hvis de vælger at gå videre med det.





Det fik Klaus Eusebius til at lægge sig fladt ned og undskylde.