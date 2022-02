Se billederne: Nu er han også model

Prins Felix går nu i storebror prins Nikolais fodspor og er blevet model for danske Georg Jensen.

Her er han en del af kampagnen for virksomhedens nye smykkeserie, der har fået navnet Reflect.

Det bekræfter Georg Jensen over for B.T.

- Denne smukke kollektion giver den klassiske kæde et helt nyt afslappet look, mens vi har bevaret Georg Jensen-håndværket, som vi er kendt for, siger Regnar Hjartarson, creative director i Georg Jensen, til mediet.

Foto: Georg Jensen/pr-foto

Var ikke noget for ham

Prins Felix begyndte i militæret i september, men efter få uger meddelte kongehuset, at han var droppet ud.



I den forbindelse udtalte hans mor, grevinde Alexandra, til Ekstra Bladet, at uddannelsen havde vist sig ikke at være noget for ham.

- Han bruger lige noget tid på at finde ud af, hvad han skal nu, lød det igennem grevindens talskvinde, der fortsatte:

- Han har det skam helt fint. Det var bare ikke noget for ham, lød det videre.

Foto: Georg Jensen/pr-foto

Siden blev det meldt ud, at prins Felix startede et praktikforløb hos Mærsk, men nu har han altså valgt at gå i sin storebrors modelfodspor.

Prins Nikolai har haft stor succes som model og arbejder blandt andet for Dior og Burberry, mens han ligeledes har prydet forsiden af store magasiner som Vogue.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra prins Felix, men det har i skrivende stund ikke været muligt.