Se den sjove video: Grevinden låst ude

Det kan ikke altid gå, som man planlægger det. Det måtte grevinde Alexandra sande, da hun skulle stå for åbningen af den nye Bang og Olufsen butik i Odense fredag

Der var lagt op til et stort og fint arrangement ved den nyåbnede Bang og Olufsen-butik i centrum af Odense, hvor grevinde Alexandra fredag stod for at klippe den røde snor.

Men det skulle ikke gå helt så glat, som der ellers var lagt op til.

Da 49-årige Torben Nielsen, som er medindehaver og direktør og står for den daglige drift af butikken, sammen med den 57-årige grevinde Alexandra havde klippet sløjfen for at træde ind i den topmoderne butik, var de blevet låst ude.

Men det slog bestemt ikke den medievante tidligere prinsesse ud. Hun vendte sig kækt mod den fremmødte presse, som knipsede billeder af seancen.

- Ja, men så ved man, at den er sikret, grinte grevinden.

Og som en lille hentydning til de svage sjæle, så kunne hun altså også fortælle, at der nok ikke ville være noget at komme efter.

- Nu ved man, at man ikke bare kan komme ind. Ikke uden for åbningstiden, lød det.