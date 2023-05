Sejler videre uden Margrethe

Der bliver intet sommertogt for dronning Margrethe, som stadig er ved at komme sig oven på sin rygoperation. Men det forhindrer ikke kongeskibet Dannebrog i at sejle videre

Selvom dronning Margrethe forleden steg om bord på kongeskibet Dannebrog for at indlede sejlsæsonen, er hun fortsat for mærket af den rygoperation, hun fik i februar, til at kunne gennemføre sit planlagte sommertogt og har udskudt det til næste år.

Det betyder dog ikke, at kongeskibet Dannebrog skal ligge for kaj resten af sommeren.

Til Ekstra Bladet oplyser den presseansvarlige i Forsvarskommandoen, at Dannebrog sejler videre, selvom det bliver uden dronningen som passager.

'Kongeskibet kommer ikke til at ligge stille hen over sommeren. Dannebrog skal blandt andet varetage uddannelsen af de 38 værnepligtige om bord, ligesom det skal passe sine opgaver med farvandsovervågning og søredning', lyder det i et skriftligt svar.

Kongeskibet Dannebrog skal sejle hele sommeren uden dronning Margrethe. Foto: Kenneth Meyer

Forsvarskommandoen, som er ansvarlig for kongeskibet Dannebrog, oplyser endvidere, at de 18 officerer og sergenter, som normalt er om bord, heller ikke mærker ændringen i dronningens sommerplaner.

Annonce:

Sejler sjældent med

Det er da heller ikke helt uvant for skibets besætning at sejle uden majestæten.

Over for Ekstra Bladet har kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen nemlig forklaret, at dronningen har for vane først at stige om bord, når skibet stort set er fremme.

I stedet flyver hun og border skibet i en havn i nærheden af slutdestinationen, hvor hun smiler og vinker til de fremmødte.

Ofte er dronningen ikke om bord på Dannebrog under hele rejsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er meget specielt, at vi har et kongeskib i Danmark. Det er kun i Danmark og Norge, at man har bevaret den tradition. Derfor bliver skibet brugt som en festlig ankomst for dronningen til de steder, hun besøger. Det er den funktion, det har, har Lars Hovbakke Sørensen tidligere forklaret.

Kongehuseksperten er ikke bekendt med, om dronningen enkelte gange sejler hele vejen til den destination, hun besøger. Men det er heller ikke vigtigt, mener han.

- Det vigtige er ikke så meget, hvordan dronningen transporterer sig, det vigtige er ankomsten om bord på skibet, som er meget traditionsrig.

Dronningen steg forleden officielt om bord på Dannebrog og sejlede til Helsingør, men flere officielle sejlture bliver det ikke til for majestæten denne sommer. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

En dyr fornøjelse

Uanset om det bruges til at festligholde dronningens ankomst eller som egentligt transportmiddel for Margrethe, er det dog ikke til at komme uden om, at det koster på Forsvarets budget at holde kongeskibet i søen.

Hvert år offentliggør Forsvaret et overblik over udgifter til kongeskibet, og i opgørelsen for 2022 fremgår det, at der blev brugt 37,6 millioner kroner på Dannebrog.

Heraf gik 18,3 millioner kroner til løn til skibets besætning og værnepligtige, mens omtrent 600.000 kroner gik til brændstof. Udgifter til forplejning, når kongefamilien er om bord, indgår ikke i opgørelsen, da de afholdes af kongehuset.

Læs også: Hædrer familie, ansatte og venner: Daisys dyre medaljer

For tidligt at sige

Ekstra Bladet har spurgt Forsvarskommandoen, om det udskudte sommertogt betyder, at man kommer til at sejle mere eller mindre end ellers var planlagt, og om det medfører, at der kan spares lidt på udgifterne til det gamle skib.

Dronningen var heller ikke på sommertogt under coronanedlukningen. Her er hun om bord på Dannebrog tilbage i 2017. Foto: Gregers Tycho

'Det er endnu for tidligt at sige, om det aflyste (udskudte, red.) sommertogt har betydning for de samlede udgifter for Dannebrog', oplyser Forsvarskommandoen.

Annonce:

Dronningen skulle i maj og juni have været på sommertogt til Bornholm, øgruppen Ertholmene og Halsnæs Kommune. Det er dog udskudt til næste år, har kongehuset tidligere oplyst.

Den 83-årige regent var på grund af genoptræning efter rygoperationen heller ikke til stede, da britiske kong Charles blev kronet lørdag, ligesom hun heller ikke kommer til at deltage, når hendes barnebarn grev Henrik skal konfirmeres i Paris i næste weekend.