Sender personlig hilsen til landsholdet

Vi skal hjem, vi skal ikke videre.

Det står klart, efter det danske landshold tabte et nervepirrende semifinalebrag mod England på Wembley, London, onsdag aften.

Men selvom Danmark ikke kommer til at vinde EM, som Gulddreng ellers havde forudset, kan vi være stolte af det danske landshold.

Det mener kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian i hvert fald, og efter kampen har de sendt en personlig hilsen til landsholdet på deres officielle Instagram-konto, hvor de hylder deres indsats.

De royale gæster var særligt inviterede af DBU og deltog derfor i semifinalen fra lægterne på det enorme stadion i London.

'Tak til vores landshold for et fantastisk EM. Selvom festen slutter nu (for denne gang!), så er vi alle stolte over den fantastiske præstation, vi har været vidne til', lyder det fra kronprinsparret og deres ældste søn i opslaget.

'Tak for at I kæmpede med hjertet og gav alt, I havde', skriver de videre.

Rosende ord

Under opslaget vælter det ind med hilsner til det danske landshold.

'Dansken faldt med ære på den engelske slagmark', skriver en.

'Tak til holdet og deres fantastiske holdånd', skriver en anden.

'I kan være stolte af jer selv. Hele landet er stolt af jer. Synd at der skulle et meget tyndt straffe til at ødelægge jeres drøm', skriver en tredje.

Kronprinsparret og prins Christian har igennem hele EM været fast inventar på tribunen, når Danmark har spillet på hjemmebane i Parken.

Her har prins Christian flere gange optrådt i en fodboldtrøje med nummer 10 på ryggen som hyldest til Christian Eriksen, der kollapsede under Danmarks indledende kamp mod Finland i Parken.