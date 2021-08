Sender særlig hilsen

Der er vidst ingen tvivl om, at kronprinsen følger danskernes præstationer ved OL tæt.

I forbindelse med lørdagens to medaljer, har kronprins Frederik sendt en hilsen til atleterne.

Det gør han på de sociale medier.

'Nu lakker dette OL mod enden. Men sikke en fantastisk afslutning af Danmark. Guld og sølv på samme dag', lyder det indledningsvist.

Det blev til gulv for Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv, da de slog alle andre i parløb.

Det danske landshold i Håndbold måtte nøjes med en sølvmedalje, men der er ingen tvivl om, at det danske kongehus er godt tilfreds med indsatsen.

'Stort tillykke til Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv med guldet. Det var fantastisk at se jer give alle andre baghjul tidligere i dag i parløb! Og til det danske herrelandshold i håndbold: Tak for en flot turnering, hvor I kæmpede bravt! Selvom det ikke rakte til guld denne gang, så kan I være stolte over jeres præstation!', lyder det i opslaget.

Kom ikke med

Det var meningen, at kronprinsen skulle have deltaget ved OL i Tokyo, men grundet en coronaisolation blev han nødt til at aflyse sin tur.

Kronprins Frederik udtræder formelt af Den Internationale Olympiske Komité ved 138. generalforsamling, der finder sted 20.-21. juli i år. Her skulle han derfor have været til stede.

Kronprinsens deltagelse i generalforsamlingen foregik i stedet digitalt.

Det oplyste kongehusets kommunikationsafdeling i forbindelse med aflysningen.

