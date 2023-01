Ser mændene, men droppede kvinderne: 'Et bevidst fravalg'

Der er cirka 1080 kilometer fra København til Ljubljana, hvis man flyver. Der er cirka det halve til Stockholm i fugleflugtslinje.

Måske derfor har kronprins Frederik i dag fundet det mere belejligt at rejse til Stockholm for at se de mandlige danske håndboldstjerner spille finale ved VM, hvor de kan vinde guld for tredje gang i træk, mens han omvendt glimrede ved sit fravær, da kvindernes ditto var i finalen ved EM i Slovenien i november i fjor.

Det var deres første EM-finale i hele 18 år.

- Det er ikke en bommert, at han er der i dag. Men det er da påfaldende, at han ikke giver kvindelandsholdet samme behandling, vurderer Kim Bach og fortsætter:

- Det ville da være naturligt. Men kronprinsen er jo heller ikke sådan den store moderne fornyer, når det gælder kvinde- og manderoller, mener Kim Bach.

Kronprins Frederik nøjedes blot med at sende kvinderne en hilsen efter semifinalen.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billederne ...

Kim Bach mener, at man havde meldt ud, såfremt kronprinsen var direkte forhindret i at se kvinderne i fjor.

- Man kan tolke det sådan, at hvis kongehuset havde kendskab til, at kronprins Frederik skulle noget andet, der var vigtigere, så havde de sagt det. Så man må tolke det sådan, at han tog et bevidst fravalg, siger Kim Bach.

Kim Bach er Ekstra Bladets kongehus-kommentator. Han mener, at kvindernes finale ved EM i håndbold sidste år var et bevidst fravalg fra kronprinsen, for ellers havde man meldt årsagen til, at han var forhindret, ud. Foto: Linda Johansen

'Vi kan bekræfte, at der ikke vil være kongelige repræsentanter til finalen', oplyste kongehusets kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet sidste år uden at angive årsag.

Også i denne ombæring har vi været i kontakt med kommunikationsafdelingen uden at kunne få en klar besked på, hvorfor man ikke var i den slovenske hovedstad, når man fluks tager til den svenske.