Ser mod sverige: - Må det bedste hold vinde!

'Held og lykke, Sverige, må det bedste hold vinde.'

Sådan lyder det fra kronprins Frederik i en hilsen til den svenske kongefamilie, der er blevet delt på Facebook.

Gejsten er dog noget tydligere hos den svenske familie, hvor flaget også er fremme.

Her viser den danske kronprins modsat en stoisk ro over for de danske håndboldherre.

Han er dog ikke helt alene, men har selskab af prins Christian, der har taget billedet.