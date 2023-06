Slut efter 66 år: Kvitter smøgerne

Siden hun var 17 år, har den i dag 83-årige dronning Margrethe nydt adskillige stykker tobak.

Men alt godt har en ende. Selv for en dronning.

Hun har nemlig valgt at kvitte smøgerne efter 66 år. Det erfarer Her og Nu, der var de første til at bringe historien.

Rygestoppet er startet kort før, dronningen skulle igennem en stor rygoperation tilbage i februar, hvor det var lægernes anbefaling, at hun stoppede den farlige rygning.

Over for B.T. bekræfter Kongehusets Kommunikationschef Lene Balleby, at det er korrekt, at Daisy ikke længere er at finde med en smøg mellem fingrene.

'Det er korrekt, at Dronningen ikke har røget siden operationen', oplyser Lene Balleby.

Der bliver ikke flere frydefulde smil over en god cigaret på Amalienborg. Foto: Mogen Berger

Det er ellers ikke længe siden, dronningen i et interview med Weekendavisen fortalte om sin rygning, som hun ikke havde udsigt til at stoppe.

- Nu er jeg så gammel, at det er lige meget, lød det, inden hun fortalte om sin glæde ved de græske cigaretter af mærket Karelia, som hun har yndet at ryge i mange år.

- Jeg synes, det dejlige ved de her cigaretter er, at de får alle andre til at smage helt håbløst. Som ung røg jeg engelske Virginia-cigaretter, men i det forår, min far døde, gik det op for mig, at de dog var stærkere, end godt er.

