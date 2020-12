Smittet: Nu er der nyt

Mandag er en særlig dag for tronarvingen prins Christian.

Det er nemlig dagen, hvor den 15-årige prins må komme ud af isolation, efter han sidste mandag blev testet positiv for coronavirus.

Det oplyser kongehuset.

Prinsen blev smittet som følge af et lokalt smitteudbrud på hans skole, Tranegårdskolen i Hellerup.

Siden da har han opholdt sig i isolation i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg, men det er altså slut nu.

Smitten har ramt kongehuset: Det gør de nu

Prins Christian har ikke haft symptomer på coronavirus trods den positive test, og han har samtidig undgået at smitte nogen andre fra den royale familie med coronavirus.

'Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen samt deres fire børn har siden mandag den 7. december 2020 opholdt sig i isolation i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg, efter at Hans Kongelige Højhed Prins Christian blev testet positiv for covid-19 samme dag. Kronprinsparret og deres tre yngste børn er i forlængelse heraf blevet testet for covid-19. Alle testresultater har været negative', lød det fredag i en pressemeddelelse fra kongehuset.

I mandags blev prins Christian testet positiv for coronavirus. Resten af familien er siden testet negative. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Prins Christian testet positiv for corona

Dermed kan prins Christian nu atter julehygge med resten af familien.

Og skal man tro de sociale medier, bliver der i den grad julehygget hjemme hos kronprinsfamilien i øjeblikket.

Søndag delte kronprinsesse Mary således et billede fra Amalienborg, der oser af julehygge. Samtidig ønskede hun danskerne en god tredje søndag i advent.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kongehusets kommunikationsafdeling, der oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til prins Christians sygdomsforløb.