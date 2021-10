Står frem med fars misbrug: - Det er stærkt

Dronning Margrethe har med sine nye bog 'Undervejs' fået sat ord på sin fars problemer med alkohol.

Regenten fortæller åbent om faderens kamp, der heldigvis ikke tog længe for ham at komme over.

Den åbenhed får leder af alkolinjen hos Alkohol og Samfund, Bjarne Stenger Elholm, til at klappe i hænderne.

Han mener nemlig, at det kan være med til at flere vil søge hjælp, når indflydelsesrige mennesker baner vejen.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er virkelig stærkt, at hun fortæller sin historie. På daværende tidspunkt kan hele situationen godt have været 'tys-tys', og det er jo altid en overvejelse, inden man offentligt står frem som pårørende til en med alkoholproblemer. Når man så endelig gør det, kan det føles som en lettelse, nu bliver hun også en forgangskvinde for andre, lyder det fra Bjarne Stenger Elholm.

Historien sætter fokus på, at alle kan rammes af problemer med alkohol, og alle kan være pårørende.

- Det her bekræfter jo, at hun er menneske som alle andre. Alle kan blive ramt, men vi ser, at når indflydelsesrige mennesker står frem med deres historier, så spejler andre sig i det, og det kan få flere til at komme frem med deres historie, og vi kan hjælpe flere, lyder det.

Opdagede det ikke

I bogen forklarer dronning Margrethe, at hun ikke lagde meget mærke til faderens problem, og at det blev håndteret internt i familien.

'Det bemærkede jeg ikke rigtig som barn. Vi boede jo også i et stort hus, og vi piger spiste til aften meget tidligere end mine forældre og kom i seng længe før dem. Alkoholproblemet var ikke noget, vi talte om før mange år senere. Jeg kan måske godt i tilbageblik se, at der var et eller andet på et tidspunkt, men jeg har ikke en specifik erindring om det, hvad der nok også skyldes, at far kom på ret køl engang i løbet af 1949-1950', skriver dronningen.

Hun fortæller, at hendes mor samt faderens to venner admiral Vedel og prins Axel var en uundværlig støtte for kongen.

De fortalte ham, at han måtte tage sig sammen, og siden rørte kongen ifølge dronning Margrethe aldrig alkohol igen.

- Hun nævner denne her hændelse i bogen, men man også mærke, at hun lukker det hurtigt ned igen. Det er blevet håndteret, fornemmer man. Det kan sagtens lade sig gøre, at man kan klare det internt i familien, hvis nogen med en vis tyngde, fortæller en, at man skal stoppe, forklarer Bjarne Stenger Elholm.

At dronningen åbner op kan have stor betydning. Foto: Erik Petersen/Arkivfoto

Ifølge Bjarne Stenger Elholm er der 140.000 danskere, der kæmper med et misbrug, men kun 17.000 er i behandling.

For ham står bogens afsnit som en 'befriende' udlægning fra en, der betyder meget for danskerne.

- Det bekræfter menneskeligheden, og det er stærkt helt grundlæggende, at hun viser, hun er et almindeligt menneske, med almindelige problemer.

Har du behovet for at snakke med én om et alkoholproblem, kan du gratis og anonymt ringe til Alkolinjen, tlf. 80 200 500.

'Undervejs' udkommer fra Politikens forlag.