Stikker af fra spørgsmål: - Det var forventeligt

- Det var forventeligt, sagde kronprins Frederik til folk omkring sig, da han tirsdag stak af fra Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorfor hans børn fortsat skal gå på Herlufsholm Kostskole.

Men åbenbart ikke så forventeligt, at kronprinsen havde forberedt et svar på spørgsmålet.

I hvert fald vendte han sig om og gik videre uden at svare, da han tirsdag var mødt op for at markere genåbningen af Designmuseet i København.

Selv kronprinsen har altså nu opfattet, at der står en stor elefant i rummet, som de nægter at påtale, når det kommer til børnenes skolegang, men alligevel har det endnu ikke været muligt for pressen at få noget at vide fra andre end deres pressemedarbejdere.

Tirsdag bød generelt på en form for Royal Run 2.0.

Tidligere på dagen mødte Ekstra Bladet nemlig hans hustru, kronprinsesse Mary, til et arrangement på Haslev Idrætsefterskole, hvor hun deltog på vegne af Mary Fonden, der arbejder med at bekæmpe mobning.

Derfor spurgte Ekstra Bladet, hvorvidt Herlufsholm Kostskole lever op til Mary Fondens kodeks, men kronprinsessen var lige så hurtig til at stikke af som sin mand.

Fortsætter på skolen

I sidste uge bekræftede kongehuset over for Ekstra Bladet, at de mange skandalesager fra Herlufsholm ikke får betydning for prins Christian og prinsesse Isabellas tilknytning til skolen.

- Som det ser ud nu, er der ingen ændringer i forhold til de kongelige børns skolegang, lød det i den forbindelse fra kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby.

Prins Christian vil således fortsætte sin skolegang ufortrødent, mens prinsesse Isabella efter planen starter på skolen efter sommerferien.

