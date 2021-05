Stilfærdig konfirmation: - Det er irriterende

25 gæster var lørdag indbudt til festligheder på Fredensborg Slot i anledning af prins Christians konfirmation.

Og selvom tronfølgeren og hans familie kunne fremvise brede smil til den fremmødte presse og publikum, var der ærgrelse at spore hos konfirmanden over den minimerede gæsteliste.

- Det er selvfølgelig lidt irriterende, men sådan er situationen med Covid, man kan ikke gøre så meget. De er med os i vores tanker og hjerter, lød det fra prins Christian på spørgsmålet fra pressen om familien fra udlandet, der ikke kunne deltage.

Prins Joachim og prinsesse Marie med prins Henrik og prinsesse Athena er grundet coronasituationen blevet i Paris, hvor de bor.

Også kronprinsesse Marys far og hans kone samt kronprinsessens familie i Australien var blevet hjemme.

Hyggelig fest

Alligevel kunne prinsen se frem til en hyggelig dag med fejring i den nærmeste familie og de nærmeste venners skød.

Og selvom festlighederne var minimeret, var stoltheden hos kronprinsparret over deres ældste søn det bestemt ikke.

- Det var meget rørende at se den lille mand, som nu er blevet en stor, flot ung mand, sagde kronprinsesse Mary til pressen efter højtideligheden i kirken.

Kronprins Frederik kunne da også fortælle, at det vakte minder fra hans egen konfirmation at se sønnen på den store dag.

- Det var dejligt at se, at se traditionen fortsætter også for vores familie. Når man selv har siddet i den varme stol, er det dejligt at se, at det fortsætter på bedste vis, sagde kronprinsen.

