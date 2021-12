Stolt tradition: Holder garderne i ørerne

Mens dronningen luner sig i stuerne på Marselisborg Slot, møder aarhusianerne op første juledag hvert år, når der er vagtskifte foran slottet.

Allerforrest i geleddet går en særlig 'garder', nemlig 19-årige Andreas Lyngholm Bjerregaard.

Hvert år siden han var helt lille dreng, har han gået foran garderne udstyret med gevær og sabel - dog af træ.

Og faktisk kender garderne deres protegé så godt, at han har fået foræret et par rigtige garderhandsker og et emblem til at fuldende uniformen, når han går forrest ved vagtskiftet første juledag.

Emblemet har Andreas Lyngholm Bjerregaard fået for mange års tro tjeneste første juledag. Foto: Ernst van Norde.

Efter mange års øvelse har Andreas Lyngholm Bjerregaard lært sig alle kommandoerne ved vagtskiftet og laver dem, før garderne selv når det.

Se med i videoen øverst i artiklen.