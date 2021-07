Stor dag for prins Felix: Nyt liv venter

Snart skal prins Felix binde snørebåndene til sine militærstøvler og mestre disciplinen at stå ret. Til august trækker han nemlig i trøjen og begynder sit nye kapitel i Forsvaret.

Men først skal han fejre sin fødselsdag, for torsdag den 22. juli fylder han nemlig 19 år.

Prins Felix er den yngste søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, som blev skilt i 2005, da prins Felix var to år.

Prins Joachim og grevinde Alexandra fik efterfølgende fælles forældremyndighed over ham og hans tre år ældre storebror, prins Nikolai.

Netop sin storebror fulgte prins Felix, da de begge gik i folkeskole på Krebs' Skole på Østerbro i København. Men ved valget af gymnasium gik prins Felix sine egne veje.

Han valgte nemlig Gammel Hellerup Gymnasium nord for København modsat sin far, prins Joachim, og sin onkel, kronprins Frederik, som valgte at gå på Øregård Gymnasium, og sin storebror, prins Nikolai, som gik på Herlufsholm Skole i Næstved.

Efter et år med coronarestriktioner og dermed hjemmeundervisning kunne prins Felix tage afsked med livet som studerende på Gammel Hellerup Gymnasium med et 12-tal i huen for faget dansk.

Den 23. juni fik prins Felix så sin studenterhue på af sin far, prins Joachim, og kunne dermed tage hul på sin sommerferie.

Og det var ikke den eneste sommersøde nyhed.

Prins Felix er nemlig forelsket og har gennem et stykke tid dannet par med den unge pige Karen Bak. Det bekræftede han over for B.T. via presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen.

En ny begyndelse i Felix' tilværelse venter lige rundt om hjørnet. Prinsen begynder i militærtjeneste efter sommerferien, og i anledning af det nye kapitel i trøjen havde grevinde Alexandra kronraget ham.

Interessen for biler deler prins Felix med sin far, prins Joachim. Han er glad for fart og er samtidig en ivrig racerkører. Far og søn er her i selskab med den kendte danske racerkører Tom Kristensen under Copenhagen Historic Grand Prix' åbningsreception på Københavns Rådhusplads i 2018. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Meget flittig

Det fremviste prins Felix, da han skulle på vogntur med sin klasse efter eksaminerne.

Prins Felix er nemlig blevet optaget på Hærens Løjtnantsuddannelse og skal derfor trække i uniformen fra august og flytte fra København til Slagelse, hvor uddannelsen gennemføres de 11 måneder.

Båndet mellem det danske forsvar og den kongelige familie har historiske rødder. Prins Felix' far, prins Joachim, har boet i Paris siden 2019 og blev sidste år ansat som forsvarsattaché på den danske ambassade i den franske hovedstad.

- Han (prins Felix, red.) er meget flittig, så jeg er ikke bekymret. Han har allerede fortalt, at han ønsker at forfølge en militær karriere, sagde prins Joachim tidligere i år til ugebladet Point de Vue.

Prins Felix har siden fortalt, at han efter militæret overvejer at søge ind på Copenhagen Business School, hvor hans storebror, prins Nikolai, studerer.

Da prins Felix fyldte 18 år sidste sommer, blev fødselsdagen fejret på kongefamiliens franske vinslot.

Få dage efter fejringen fik prins Joachim en blodprop i hjernen. Takket være en hurtig indsats blev prins Joachim hastet på hospitalet, hvor han gennemgik en vellykket operation. Og han var selv i stand til at underrette prins Felix og prins Nikolai.

Julen i Jylland. På trappen til Schackenborg Slot i Møgeltønder står prins Felix samlet med prins Joachim, prinsesse Marie og prinsesse Athena og prins Henrik. Også prins Felix' storebror, prins Nikolai, står på slotstrappen. Billedet er fra julen 2020. (Arkivfoto) Foto: Kongehuset/Ritzau Scanpix

Uden varige mén blev prins Joachim efterfølgende udskrevet og begyndte lidt senere end planlagt jobbet som forsvarsattaché.

Prins Felix' onkel, kronprins Frederik, har også en lang baggrund i militæret og er blandt andet uddannet i specialstyrken Frømandskorpset.

Dermed er der flere medlemmer af familien, som prins Felix kan udveksle sin militærerfaring med, når han begynder på Hærens løjtnantsuddannelse i august.

