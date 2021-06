Stor opbakning: 'Ualmindeligt fornuftig'

Mange danskere udtrykker stor tilfredshed over kronprinsens beslutning om at droppe medlemskabet i IOC

Kongehuset meldte tirsdag ud, at kronprins Frederik efter 12 år fratræder posten som medlem af Den Olympiske Komité (IOC), og den beslutning har vakt tilfredshed hos mange danskere.

I kommentarsporene på kongehusets sociale medie-kanaler overstrømmes kronprinsen således af ros fra de mange følgere, der bakker op om hans valg.

'Ualmindeligt fornuftig kronprins. Så har han prøvet det, og så skal der nye boller på suppen', skriver en følger.

'Hvordan kan man ikke synes om den mand - kongehuset er Danmarks bedste reklame og vores moralske kompas i mange sammenhænge', skriver en anden følger.

Også kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen mener, der er fornuft bag kronprinsens prioritering.

- Det er ikke holdbart i længden, når han skal være konge engang, at han er medlem af en organisation, som laver noget, der meget ofte bliver meget politisk.

- Det kan gå, så længe man er kronprins - og der har endda været en hel del kritik af det - men han er nødt til at træde ud af det på et tidspunkt, inden han bliver konge, for det giver alt for mange problemer. I hvert fald i forhold til de danske traditioner om, at man ikke som kongelig blander sig i politik, sagde han tirsdag til Ekstra Bladet.

For sent

Der er dog også flere blandt kongehusets følgere, der mener, at kronprinsen burde have trukket sig fra posten langt tidligere.

'Det var på tide. Han har længe været tonedøv, og det har været en skændsel for os som folk at have en kommende konge som medlem af den korrupte forening', skriver en følger for eksempel.

Kronprinsen blev valgt som medlem af komitéen i 2009, og efter sin første periode blev han i 2017 genvalgt.

Kronprinsens medlemskab af IOC har været kritiseret fra flere sider, da det danske kongehus skal forholde sig neutral i politiske sammenhænge.

Omvendt har der gennem hele forløbet været fuld opbakning til kronprinsens IOC-karriere fra Danmarks Idrætsforbund.