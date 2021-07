Stor smitte: Dronningen udskyder besøg i Grønland

Fra 24. juli til 5. august skulle dronning Margrethe have besøgt Grønland.

Besøget er dog blevet udskudt, fordi der de seneste dage er blevet registreret en stor smitte med coronavirus i Grønland.

Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling i en pressemeddelelse tirsdag.

'Inden for den seneste uge har Grønland været ramt af flere smitteudbrud af COVID-19, hvilket har nødvendiggjort indførelse af en række begrænsninger i forhold til rejser og forsamlinger i Grønland,' lyder det i pressemeddelelsen.

Her lyder det videre, at det er formanden for Grønlands Landsstyre, der har ønsket, at dronning Margrethe udsætter sit besøg.

'Formanden for Grønlands Landsstyre, Naalakkersuisut, har under henvisning hertil anmodet om, at Hendes Majestæt Dronningens officielle besøg i Grønland udsættes', lyder det videre.

I Grønland skal hun efter planen besøge en række forskellige byer og blandt andre hilse på personer fra Grønlands Landsstyre.

'Dronningen har udtrykt forståelse for, at det har været nødvendigt at udsætte besøget i Grønland, men ser frem til, at det kan gennemføres på et senere tidspunkt', lyder det fra kongehusets kommunikationsafdeling.

Dronning Margrethe besøger ofte Grønland. Her ses hun til gudstjeneste i Vorherres Blækhus Godhavn. Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

Motorproblemer

Dronning Margrethe har de seneste dage været på officielt besøg på Færøerne, hvor hun blandt andet har besøgt Lagtinget, besøgt et plejehjem og deltaget i en gudstjeneste.

Ankomsten til Færøerne var dog langtfra problemfri.

Kongeskibet Dannebrog havnede nemlig i maskinproblemer, og derfor måtte dronningen flyve til Færøerne.

Flyvningen gik dog heller ikke efter planen. Dårligt vejr stod nemlig i vejen for, at dronning Margrethes fly kunne lande, og derfor blev hendes besøg en anelse forsinket.

Ekstra Bladet var til stede på Færøerne i forbindelse med dronning Margrethes besøg, og her udtrykte flere forargelse over, at dronning Margrethe kunne komme på besøg, når festivaler, koncerter og lignende ikke må afholdes grundet corona.