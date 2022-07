Stor Tour-overraskelse

Når Tour de France-feltet har kæmpet sig igennem 19. etape fredag, får løbets førende rytter overrakt den gule trøje af Prins Joachim.

Det fremgår af kongehusets kalender.

Det danske kongehus ejer vinslottet Chateau de Cayx, der ligger ved målbyen Cahors i det sydlige Frankrig.

Dermed er det sandsynligt, at prinsen kan iføre en landsmand den gule førertrøje. Inden 18. etape fører danskeren Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) således det prestigefyldte etapeløb.

Og muligvis er prins Joachim ikke det eneste medlem af kongehuset, der vil være at finde i målområdet, når rytterne kører over målstregen sent på eftermiddagen.

Prins Felix har nemlig fødselsdag i morgen, og i et interview med Billed-Bladet fortæller han, at 20-årsdagen skal fejres med familien i Cahors.

Det var også en repræsentant fra kongehuset, der overrakte den gule førertrøje efter løbets 1. etape. Det var således kronprins Frederik der kunne overbringe belgieren Yves Lampaert (Quick-Step) førertrøjen efter Tourens indledende enkeltstart i København.

Tour de France slutter på søndag med en paradeetape i Paris' gader.

