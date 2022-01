Tabte kæben: - Hun var fantastisk

Fredag kunne dronning Margrethe fejre sit 50-års regeringsjubilæum, men i de 50 år, hun har siddet på tronen, er det kun få, der har haft mulighed for at føre dybe samtaler om privatlivet med dronningen.

En af dem er personlig træner Kenneth Lagstrøm, der var en del af det hold af livvagter, der tilbage i 2011 stod for sikkerheden under dronnings Margrethes besøg hos de danske soldater i Afghanistan.

- Den danske kampgruppe var presset på det tidspunkt. Vi lå helt derude, hvor det gjorde rigtig ondt. Vi havde kollegaer, der mistede livet, og mange soldater blev såret. Dagen før dronningen ankom, mistede vi to britiske soldater.

- Det første, dronningen sagde, da hun blev forelagt episoden, var, at hun ønskede at komme ud til soldaterne i patruljebasen og vise sin tilstedeværelse, løfte moralen derude og tale til soldaterne, siger Kenneth Lagstrøm til Ekstra Bladet.

Selvom det er 11 år siden, Kenneth Lagstrøm mødte dronning Margrethe i forbindelse med sin udsendelse til Afghanistan, husker han tydeligt det kongelige besøg.

- Alle vidste hurtigt, at dronningen var ankommet, og der var en enorm respekt og stolthed i hele lejren. En aften, hvor vi skulle have aftensmad i den danske hovedlejr, var der lang kø blandt de danske og britiske soldater.

- Da hun ankommer til teltet, stopper alle med at snakke. Der bliver helt stille, og alle i køen trækker ud til siden for at gøre plads til dronningen.

- Der siger hun, at hun ikke har behov for at springe køen over, da hun ønskede at være på lige fod med os andre og derfor ønskede at stille sig i kø og vente, fortæller Kenneth Lagstrøm.

I går kunne dronning Margrethe fejre sit 50-års regeringsjubilæum. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Et stort indtryk

Ifølge Kenneth Lagstrøm virkede det ikke som en stor overraskelse for de danske soldater, der tilsyneladende vidste, hvor jordnær dronning Margrethe er. Men han husker tydeligt, at de britiske soldater blev meget overraskede over episoden.

- De sagde, hun var helt fantastisk, og at deres kongehus nok ikke havde gjort det samme.

Midt i en krigszone, hvor soldaterne havde rigeligt at tænke på, fik hun under sit besøg flere af soldaterne på andre tanker.

- Hun gik rundt og snakkede med soldaterne på et helt jordnært niveau. Man kunne mærke den respekt, hun viste os. Hun var meget ydmyg. Det bidrog helt tydeligt til at løfte hele stemningen og moralen i lejren.

Særligt én aften står tydeligt i Kenneth Lagstrøms erindring.

- Jeg havde første vagt uden for dronningens sovetelt. På et tidspunkt kommer hun ud og begynder at stille spørgsmål til mit privatliv. Hun indledte selv dialogen, og vi tog derfor en lille snak, imens jeg var fuldt armeret.

- Hun spurgte en del ind til mit privatliv, til mine oplevelser i Afghanistan og til mit afsavn til familien hjemme i Danmark. Det gjorde indtryk på mig.

