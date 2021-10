Den tidligere hofmarskal Søren Haslund-Christensen er død efter længere tids sygdom. Han blev 88 år.

Det skriver Berlingske, der har fået dødsfaldet bekræftet af familien.

Søren Haslund-Christensen var hofmarskal for kongehuset fra 1989 og frem til 2003.

Forinden havde han en lang karriere i Forsvaret bag sig, hvor han blandt andet tjente som oberst og chef for 1. Jyske Brigade i Fredericia fra 1982 til 1985.

Fra 1985 til 1988 var han chef for Hærens Officersskole, og fra 1993 til 2004 var han desuden forstander for Herlufsholm Skole, som han selv blev student fra i 1951.

Ramt af demens

Den tidligere hofmarskal boede i sine sidste år på plejehjem.

I januar 2020 fortalte hans kone, Marianne, og deres datter Louise til Ekstra Bladet om hans helbred, som var stærkt svækket, fordi han var ramt af Alzheimers sygdom.

- Han har ingen smerter, han er blevet stille, men lyser op, når vi besøger ham. Vi ved ikke, hvor meget han husker os hver især, men han er altid glad for at få besøg, og når han er sammen med familien, børn og børnebørn, sidder han midt i det hele med lukkede øjne og nyder bare at være til stede, fortalte de.

Marianne og Louise Haslund-Christensen udgav i 2020 en bog om at være pårørende til en dement. Foto: Linda Johansen

På det tidspunkt var det allerede 12 år siden, at de første tegn på demens begyndte at vise sig, og familien gennemgik derefter nogle hårde år, hvor Søren Haslund-Christensen blev meget afhængig af hjælp fra sin kone.

- Han gik efter mig overalt. Døgnet rundt var han hele tiden lige i hælene på mig. Han rejste sig, når jeg rejste mig. Der var nogle år, hvor jeg aldrig fik en rigtig nattesøvn, siger hun og fortæller, at når hun spurgte ham, om det måske var en god idé, han gik til læge for at blive undersøgt, blev han rasende. Han var absolut IKKE syg eller dement. Han mente, det var mig, der var noget i vejen med, fortalte Marianne Haslund-Christensen.

Søren Haslund-Christensen og Marianne Haslund-Christensen blev gift i 1962 og har boet i både ind- og udland med deres familie. Sammen fik de to døtre og en søn.