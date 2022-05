Tog benene på nakken: Ingen spørgsmål fra pressen

Der var lørdag aften galla-forestilling i Tivoli, hvor kongefamilien deltog. Forud for forestillingen var der stort anlagt rød løber, men særligt kronprins Frederik var hurtig til at smutte forbi den fremmødte presse

Der var pressefolk fra hele verden ude foran Koncertsalen i Tivoli lørdag aften, da der skulle være balletgala-forestilling i anledning af dronningens 50 års regeringsjubilæum.

Men det var ikke meget, den fremmødte presse fik med fra seancen. Ingen af de kongelige stoppede nemlig op og tog imod spørgsmål.

Særligt kronprinsen tog benene på nakken, da han småløb forbi pressen. Hvad årsagen var til, at han skulle så hurtigt forbi, vides ikke, men han var omgivet af sikkerhedsfolk, der så lige så overraskede ud, som pressen gjorde.

Kronprinsesse Mary havde han ikke med sig, og hun kom i stedet gående bagved med sin svoger, prins Joachim, og hans hustru, prinsesse Marie.

Flere spørgsmål

Ekstra Bladet ville ellers gerne have spurgt medlemmer af kongefamilien, hvad de mener om, at den danske skogigant Ecco, som er kongelig hofleverandør, fortsat driver forretning i Rusland, og hvorvidt de derfor kan fortsætte med at være kongelige hofleverandører.

Vi ville derudover gerne have spurgt, om det fortsat er planen, at prinsesse Isabella skal gå på Herlufsholm Kostskole, efter en TV 2-dokumentar for nylig har afdækket en voldsom kultur på skolen med vold og seksuelle krænkelser.

Ingen af delene var det dog muligt at få svar på.

En dag i Tivoli

Blandt de øvrige fremmødte på den røde løber var en række personer fra samfundets absolutte top samt andre kendte personer som skuespiller Ellen Hillingsø og operasanger Peter Lodahl.

Dronningen tilbragte størstedelen af lørdagen i Tivoli, hvor hun blandt andet skar kage ud til fejringen og plantede et træ til minde om hendes besøg i haven i anledningen af 50 års-jubilæet.