Trist afbud: - Han er ikke frisk nok

Lørdag bliver prinsesse Isabella, der netop er fyldt 15 år, konfirmeret i Fredensborg Slotskirke.

Men både selve ceremonien i kirken og den efterfølgende fest bliver uden hendes elskede morfar, John Donaldson.

Det skriver B.T.

Kronprinsesse Marys far er 80 år gammel, og en tur til og fra Australien, hvor han i øjeblikket befinder sig sammen med sin partner, britiske Susan Moody, er hård kost for den aldrende herre.

Men John Donaldson kæmper åbenlyst også med helbredet, hvis kronprinsesse Marys ord til B.T. på en rejse til Bangladesh ellers står til troende:

- Desværre kommer min far ikke. Jeg er lige fløjet ud til ham, men han er ved at være en ældre herre. Han er ikke frisk nok til at tage den lange tur tilbage til Danmark for en konfirmation. Men han er med os i vores hjerter, siger hun til mediet.

En samlet flyvetid på helt op til et døgn er således ikke er det mest optimale for en aldrende mand, selvom han uden tvivl ville gøre meget for at være til stede for at fejre sit barnebarn Isabella.

Der findes ikke mange nye billeder af John Donaldson og fruen, i og med han i nyere tid sjældent er i Danmark. Dels på grund af flere års rejserestriktioner, men nu på grund af den lange flyvetid for den 80-årige skrantende far til kronprinsessen. Foto: Jakob Jørgensen/Polfoto

Corona gjorde det umuligt

Det er anden gang i træk, at John Donaldson må melde afbud til en stor begivenhed i familien.

Da prins Christian blev konfirmeret 15. maj i fjor, var morfar nemlig også fraværende, og det endda selvom han på daværende tidspunkt 'kun' befandt sig i London, hvor han og Susan Moody har deres normale bopæl.

På det tidspunkt skyldtes afbuddet dog ikke helbred, men de daværende strikse rejserestriktioner grundet pandemien.

- På grund af coronasituationen deltager der ikke gæster fra udlandet i prins Christians konfirmation. Det betyder desværre, at heller ikke den nærmeste familie fra Frankrig, Storbritannien og Australien vil være til stede på dagen. Således har prins Joachim og prinsesse Marie og deres børn måttet melde afbud på grund af de gældende karantæneretningslinjer, og det samme gælder for John og Susan Donaldson i London. Med hensyn til familien i Australien er det ikke muligt for dem at deltage på grund af udrejserestriktioner, fortalte kommunikationschef Lene Balleby ved den lejlighed til Billedbladet.