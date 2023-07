Trods gabende tom kalender: Kongehuset dropper tradition

Ekstra Bladet har før beskrevet, at kronprins Frederik med sine 70 officielle arbejdsdage i 2022 var den mest magelige blandt sine nærmeste kolleger i Norden.

I juli sidste år havde kronprins Frederik blot fem officielle arbejdsdage ifølge sin kalender. Og i år er der heller ikke megen aktivitet i den officielle kongelige kalender hen over sommeren. Hverken i hans eller dronning Margrethes kalender.

Men alligevel har det ikke været muligt for hverken kronprinsfamilien eller dronning Margrethe at finde tid til at tage til Gråsten i Sønderjylland, som de ellers plejer ved denne tid i forbindelse med den store ringriderfest, der finder sted. Det skriver Billed-Bladet.

Ifølge ugebladet er det ellers efterhånden lidt af en tradition, at medlemmer af den kongelige familie om søndagen, hvor det hele kulminerer med et rytteroptog, står klar til at tage imod rytterne ved porten til Graasten Slot.

I regn og slud, dronningen skal ud. Det er en tradition at medlemmer af den kongelige familie tager imod rytterne til det store rytteroptog i Gråsten i forbindelse med ringriderfesten. Foto: Ernst van Norde / POLFOTO

Men det bliver der ikke noget af i år. På trods af tom kalender har de kongelige ganske enkelt ikke tid.

Kongehusets kommunikationsafdleing oplyser til Billed-Bladet, at det grundet private sommerplaner ikke har været muligt for den kongelige familie at være til stede i Gråsten under ringriderugen.

Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary samt deres fire børn har været et smut i udlandet på familieferie, ligesom også kronprins Frederik har været et smut forbi London og Wimbledon for at hilse på den danske tennisstjerne Holger Rune.

Dronning Margrethe har - ifølge den officielle kongelige kalender - indtil videre ikke haft noget på tapetet i juli; alligevel kan hun først ankomme tirsdag til Gråsten tirsdag.