Trods problemer: Planlægger fortsat sejlads til Færøerne

Befolkningen på Færøerne skulle efter planen have modtaget dronning Margrethe om bord på kongeskibet Dannebrog torsdag.

Grundet maskinproblemer, der indtraf lørdag, må dronningen i stedet flyve til Færøerne, men alligevel er det fortsat planen, at Dannebrog skal nå frem.

Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

Torsdag morgen er forventningen, at problemerne vil blive udbedret, så Dannebrog kan forlade havnen i Frederikshavn, så det kan være fremme på Færøerne søndag, lyder det.

Ikke om bord

Da det søndag kom frem, at kongeskibet Dannebrog havde fået motorproblemer og derfor måtte slæbes tilbage til Frederikshavns havn, kunne Forsvaret samtidig oplyse, at dronning Margrethe ikke var om bord på skibet.

Dronning Margrethe skulle efter planen besøge Færøerne fra 14. juli til 19. juli. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Og ifølge kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen, er det ikke så mærkeligt. Han oplyser til Ekstra Bladet, at dronningen ofte ikke med på skibet, når det drager på langfart. I stedet stiger hun om bord i forbindelse med indsejling til havnen i den by, hun skal besøge.

- Det er meget specielt, at vi har et kongeskib i Danmark. Det er kun i Danmark og Norge, at man har bevaret den tradition. Derfor bliver skibet brugt som en festlig ankomst for dronningen til de steder, hun besøger. Det er den funktion, det har, siger han.

Lars Hovbakke Sørensen er ikke bekendt med, om dronningen enkelte gange sejler hele vejen til den destination, hun besøger. Men det er heller ikke vigtigt, mener han.

- Det vigtige er ikke så meget, hvordan dronningen transporterer sig, det vigtige er ankomsten om bord på skibet, som er meget traditionsrig, siger han.