Trods Rusland-shitstorm: Kongehuset holder fast i Ecco

Ecco nægter at droppe forretningen i Rusland, men det får ikke konsekvenser for deres status som kongelig hofleverandør

Ecco har været heftigt kritiseret i den seneste tid, hvor skogiganten har nægtet at følge andre danske og internationale virksomheder ud af Rusland på grund af invasionen af Ukraine.

Skofirmaet har i stedet fastholdt den russiske del af forretningen, selvom kritikken har været massiv.

Lektor Julie Uldam, der forsker i virksomheders sociale ansvarlighed og kommunikation, har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at det kan få store konsekvenser for Ecco på sigt - men den fortsatte aktivitet i Rusland har ikke fået det danske kongehus til at slå bremsen i.

Ecco er nemlig noteret på listen over kongelige hofleverandører, og der bliver de ved med at stå på nuværende tidspunkt.

'Vi kommenterer som udgangspunkt ikke konkrete sager, men vi følger selvfølgelig med i, hvordan tingene udvikler sig,' oplyser kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til Ekstra Bladet.

Ecco har over 250 butikker og 1800 ansatte i Rusland. Ecco har været aktive i Rusland siden 1993, hvor det russiske marked stod for 1,3 milliarder kroner af selskabets omsætning på 8,2 milliarder kroner i 2020.

Eccos topchef, Panos Mytaros, har tidligere udtalt, at driften opretholdes af hensyn til koncernens ansatte. Sidenhen har ledelsen lukket i som en østers, efter de ufortrødent har fortsat driften i Rusland, og selskabets regnskab kommer heller ikke til at give mange svar.

Børsen skriver, at Ecco skulle være kommet med regnskab onsdag, men det er højst utraditionelt blevet udskudt til generalforsamlingen i slutningen af maj.

'Til din orientering stiller vores ledelse ikke op til interview med pressen, men vi lægger en regnskabsmeddelelse på vores hjemmeside', skriver skogiganten til Børsen i et skriftligt svar.

