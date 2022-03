Truet med retssag: Nu dropper de dronningen

De fleste danskere har på et tidspunkt stiftet bekendtskab med Royal Casino, der blandt andet har reklameret flittigt på TV 2.

Deres gennemgående blikfang er en animeret dronningefigur, der til forveksling ligner Danmarks dronning, Margrethe 2.

Hvis du derfor har undret dig over, om det danske kongehus er gået ind i kasinobranchen eller har givet tilladelse til, at dronning Margrethe må anvendes til at få folk til at bruge penge på onlinespillemaskiner, er du ikke alene.

Flere personer har nemlig henvendt sig til kongehuset for at få opklaret sagen, og på baggrund af en af disse henvendelser tog kongehuset i december 2020 kontakt til Forbrugerombudsmanden, hvor de sendte spørgsmålet videre med en vigtig tilføjelse om, at Royal Casino bestemt ikke har fået tilladelse til at smykke sig med lånte kronjuveler.

'Det kan for en ordens skyld tilføjes, at pågældende virksomhed ikke har indhentet tilladelse fra Kongehuset til den pågældende markedsføring,' lød det fra kongehusets kontorchef.

Forbrugerombudsmanden vurderede herefter, at Royal Casinos brug af dronningen var i klar strid med markedsføringsloven og derfor skulle stoppes.

Indtil for nylig var det første, man så, når man besøgte royalcasino.dk, en dronning, der spiller på enarmet tyveknægt.

I året, der er gået, siden Forbrugerombudsmanden første gang rettede henvendelse til Royal Casino og bad dem stoppe med at bruge dronningen i reklamerne, har der været forskellige meningsudvekslinger mellem Royal Casino og Forbrugerombudsmanden.

Kort fortalt mener Royal Casino, at deres dronning ikke specifikt forestiller den danske dronning, men er en generel dronningefigur, der ikke har direkte relation til 81-årige Margrethe fra Amalienborg.

Da det ikke lykkedes at få Royal Casino til at droppe dronningen ad frivillighedens vej, skruede Forbrugerombudsmanden i sidste måned derfor bissen på og stævnede Royal Casino for at få sagen afgjort i Sø- og Handelsretten.

Meget ærgerlige

Stævningen har tilsyneladende haft den ønskede effekt, for da Ekstra Bladet retter henvendelse til Per Petersen, der er ceo for royalcasino.dk, er meldingen i et skriftligt svar, at man nu helt vil droppe brugen af den omstridte dronningefigur.

'Vi er meget ærgerlige over at blive stævnet af Forbrugerombudsmanden i denne sag, som alene relaterer sig til markedsføring af royalcasino.dk online. Det er helt unødvendigt. Vi er positive over, at Forbrugerombudsmandens synspunkter er blevet konkrete i forbindelse med stævningen, da det giver grundlag for at afslutte sagen snarest i mindelighed,' lyder det fra Per Petersen, der tilføjer:

'Vi er selvfølgelig indstillet på at ophøre med at bruge vores dronningefigur i vores reklamer for royalcasino.dk, hvilket faktisk allerede er sket.'

Ekstra Bladet var tirsdag i kontakt med Forbrugerombudsmanden, der oplyser at de endnu ikke har hørt fra Royal Casino, og at status i forhold til en kommende retssag derfor indtil videre er den samme som hidtil.

Deler øjenfarve, udseende, udtale og smykker

Dronningen på balkonen. Ifølge Royal Casino er det ikke dronning Margrethe, men blot en generel dronningefigur, der optræder i deres reklamer. Screenshot fra YouTube

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i striden mellem Forbrugerombudsmanden og Royal Casino.

Nedenstående udgør en del af Forbrugerombudsmandens argumentation.

'Dronningefiguren i videoerne bliver i offentligheden associeret med H.M. Dronningen og det danske kongehus, fordi dronningefiguren er iført:

Et ordensbånd i to forskellige blålige nuancer, hvoraf den ene farve er i elefantordenens karakteristiske lyseblå farve.

Et perlesæt, der ligner et af de perlesæt, som H.M. Dronningen ofte bærer ved officielle lejligheder.

Et diadem og medaljer på venstre bryst og en farverig gallakjole.

Herudover er dronningefiguren skabt med en særligt rigsdansk tale/diktion, som minder om H.M. Dronningens, og dronningefiguren har samme karakteristiske havblå øjenfarve og hvid/grålig hårfarve som H.M. Dronningens.

Det ligner umiddelbart Amalienborg Slotsplads og dronning Margrethes karet. Screenshot fra YouTube

Endelig er dronningefiguren placeret i et dansk royalt miljø, herunder med en klassisk balkon- og hestekaretscene med en kammertjener i og omkring et palæ, der har stor lighed med Amalienborg-palæerne og deres slotsplads, rød løber, dansk livgarde, den danske nationalsang, 'Der er et yndigt land', som underlægningsmusik og en vinkende folkemængde med Dannebrogsflag på slotspladsen.'

Stor samfundsmæssig betydning

At Forbrugerombudsmanden valgte at tage sagen om Royal Casinos dronning op, skete, fordi de vurderede, at det har stor samfundsmæssig betydning, når kongehuset bruges i reklameøjemed.

- I slutningen af februar 2022 indgav vi stævning i den her sag, som vi har haft under behandling i noget tid. Kravet er, at de skal stoppe al brug af deres dronningefigur, siger Forbrugerombudsmandens chefkonsulent Luise Kromann til Ekstra Bladet.

Hun tilføjer, at stævningen var nødvendig, fordi det ikke var muligt at få Royal Casino til at opgive brugen af deres dronningefigur af frivillighedens vej.

- Inden vi kom hertil, var de allerede blevet bedt om at stoppe brugen. De fik at vide, at det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at reklamevideoerne var i strid med markedsføringslovens regler. Det var de ikke enige i. De mente, at de handlede inden for lovens rammer.

- Hvordan blev I opmærksom på sagen?

- Det startede med, at en forbruger undrede sig og tænkte: 'Kan det virkelig være rigtigt, at kongehuset har givet tilladelse til det her?' Det havde de ikke, og derfor sendte kongehuset henvendelsen videre til os og spurgt: 'Kan I se nærmere på det?' Kongehuset gav os i samme ombæring besked om, at de på ingen måde havde givet tilladelse til det.

- Det er jo os, der er myndighed til at se på overholdelsen af markedsføringsloven. Det kan kongehuset jo ikke selv gøre, og vi vurderer, at den her sag har tilpas stor samfundsmæssig betydning til, at vi bør tage den under behandling. Kongehuset har jo en samfundsmæssig relevans for os alle, så derfor mener vi, sagen er principiel og relevant for os at behandle.

Søren Hauch-Fausbøll: Det var kærligt ment

Søren Hauch-Fausbøll i en reklame for Royal Casino som dronningen, før hun blev animeret. Screendump fra YouTube

Den animerede dronning er ikke Royal Casinos første initiativ i forhold til at understrege det 'royale' i deres varemærke.

Tidligere reklamer har brugt skuespiller Søren Hauch-Fausbøll i rollen som dronning.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at han dengang fik at vide, at brugen af dronningen i reklamen var clearet med kongehuset.

- Jeg er blot et godtroende menneske, der tror på, hvad folk siger til mig og har tillid til mine medmennesker. For mig var det jo bare et job, men jeg vil gerne sige, at jeg har enormt stor respekt for det danske kongehus og dronning Margrethe, og jeg ville aldrig involvere mig i noget, hvis jeg vidste, det var imod deres ønske. På det tidspunkt fik jeg at vide, at de havde fået tilladelse til det. Derfor sagde jeg ja, ellers ville jeg ikke have gjort det, siger Søren Hauch-Fausbøll til og tilføjer:

- Dronning Margrethe bruges jo flittigt i revyerne, det er altid kærligt ment, og det var det også fra min side. Det var ikke for at udstille hende.

Forbrugerombudsmanden oplyser til Ekstra Bladet at reklamerne med Hauch-Fausbøll ikke er en del af den verserende sag.