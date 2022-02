Tv-læge maner til besindighed: Ingen grund til panik!

Ifølge tv-læge tyder alt på, at dronning Margrethe får et mildt forløb med coronavirus til trods for, at hun er i risikogruppen for at udvikle et mere alvorligt forløb

Onsdag meddelte kongehuset, at dronning Margrethe er testet positiv for corona.

Som 81-årig og ryger er hun som bekendt i risiko for at udvikle et alvorligt forløb med coronavirus, men indtil videre har dronning Margrethe det ifølge kongehuset godt og udviser kun 'milde symptomer'.

Tv-lægen Charlotte Bøving er da også sikker på, at dronning Margrethe nok skal komme godt ud på den anden side af sit coronaforløb.

- Dronning Margrethe er i fin form, hun er i bevægelse og har generelt en god sundhedstilstand af sin alder. Dertil kommer, at hun har de ypperste eksperter omkring sig, så jeg er sikker på, at hun nok skal klare det her forløb rigtig fint, siger hun og understreger, at hun udtaler sig helt generelt, da hun intet kendskab har til dronningens helbredstilstand, og fortsætter:

- Dertil kommer jo, at hun har fået tredje vaccinationsstik, hvilket også vil medvirke til, at hun højst sandsynligt får et mildere forløb.

Dronning Margrethe har røget i mange år, og ifølge Charlotte Bøving er især rygning dog en af de ting, der kan gøre, at man bliver hårdt ramt af coronavirus.

- Overordnet har rygere et dårligere lunge- og immunforsvar, og det gør, at en ryger som dronning Margrethe vil være mere modtagelig for at få en coronainfektion i de nedre luftveje, som jo kan være mere alvorlig, og derfor er et godt råd jo altid at skrue ned for tobakken, lyder det fra Charlotte Bøving.

- Og så er det jo sådan, at vores cellulære immunforsvar falder med alderen, og det gør, at vi bliver dårligere til at bekæmpe infektioner, fra vi er omkring de 60 år, og det er også derfor, man i den aldersgruppe også anbefaler en influencevaccine.

Dronning Margrethe udviser i øjeblikket kun milde symptomer på coronavirus. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Godt tidspunkt

Charlotte Bøving mener dog, at det er en god ting for dronning Margrethe, at hun først er blevet smittet med coronavirus nu, hvor det er den mildere omikron-variant, der dominerer i samfundet, og ikke Delta-varianten, som gav hårdere sygdomsforløb hos mange.

- Corona er kommet for at blive, men vi har lige nu en variant, som ikke er så hårdfør, og som ikke gør os så syge, så på den måde er det et velvalgt tidspunkt at få virussen nu. Det vil også booste dronningens immunitet fremadrettet og være et værn mod nye mutationer, der måtte komme i fremtiden.

Derudover kommer Charlotte Bøving med et par råd, hvis man er testet positiv for coronavirus og gerne vil afhjælpe sine symptomer.

- Når man bliver ramt af lungebetændelse, uanset om det er forårsaget af bakterie eller virus, så er en PEP-fløjte et godt og vigtigt redskab, som kan bruges til at både løsne slim og håndtere åndenød. Det vil jeg anbefale alle at købe, hvis de bliver ramt af en nedre luftvejsinfektion, siger hun og fortsætter:

- Og så handler det om at komme op og motionere lungerne. Det kan være med PEP-fløjten eller simpel motion - eksempelvis at gå - for at få lungerne i gang.