Tvunget til ændring i sidste øjeblik

Dronning Margrethe måtte torsdag formiddag rejse med helikopter til Anholt i stedet for at sejle

Selvom dronning Margrethe er godt i gang med sit sommertogt, spænder det manglende sommervejr ben for majestætens rejseplaner.

Torsdag skal dronning Margrethe besøge Anholt, og ifølge Billed-Bladet, der er til stede på øen i Kattegat, skulle hun efter planen have sejlet fra Dannebrog i en såkaldt chalup til øen.

Det dårlige vejr har dog ifølge ugebladet betydet, at dronningen i stedet måtte ankomme med helikopter for at kunne gennemføre besøget.

Over for Ekstra Bladet bekræfter kongehusets kommunikationsafdeling, at dronningen netop er ankommet til Anholt med helikopter, hvor hun nu er klar til dagens officielle program.

Dronning Margrethe skal torsdag besøge Anholt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Dronningen skal på Anholt både besøge en fastboende familie, der skal fortælle om deres liv og hverdag på øen, se flere af øens forskellige seværdigheder og deltage i et kaffe- og kagearrangement, inden turen klokken 16 går tilbage til fastlandet.

Ekstra Bladet kunne for nylig beskrive, hvordan dronningen under et besøg i Skagen blev fragtet ganske få kilometer i sin Bentley hybridbil fra kongeskibet Danneborg.

Forinden var bilen blevet kørt flere hundrede kilometer hele vejen fra København for at kunne transportere dronningen de ganske få kilometer, selvom den i udgangspunktet er indkøbt til at køre korte distancer. Læs om den kulsorte bil her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den ene får over fire millioner i lommepenge og sit ansigt på fremtidens mønter, mens den anden ejer nogle af Danmarks dyreste mursten. Her kan du få et indblik i prins Joachim og kronprins Frederiks privatøkonomi.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvordan føles det at date 17 kvinder på samme tid? Det ved de to bachelorer fra TV 2s Bachelor. Hør dem i Ekstra Bladets podcast 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app