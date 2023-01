Upsi-Daisy: - Det kan I ikke være bekendt!

Dronningen brød sig ikke om fotografernes skarpe blitzlys, der fik hende til at slingre og næsten snuble på fortovet

Dronningen brød sig ikke om fotografernes skarpe blitzlys, der fik hende til at slingre og næsten snuble på fortovet, da hun ankom til årets nytårsfest hos venneparret Kjeld og Birgitta Hillingsø

Det er en årlig tradition, at dronningen - desværre selvsagt nu uden prins Henrik - holder nytår i gode venners lag.

Selskabet består normalt bl.a. af Margrethes gode veninde Dorte Foss, Joen Bille og fru Bente Scavenius, Frederik Iuel Brockdorff og fru Anne Marie Rosenørn-Lehn samt forhenværende generalløjtnant Kjeld Hillingsø og fru Birgitta Hillingsø.

Værtskabet går på skift, og i år var det Hillingsø-parret, som lagde hus til.

87-årige Kjeld Hillingsø var på krykker og bestemt ikke let til bens på aftenen, men tog alligevel pænt imod udenfor og hjalp regenten med at komme op over kantstenen, da sidstnævnte ankom til rækkehuset i Charlottenlund.

Deltagerantallet svinder

Men dronningens bentøj var også udfordret på aftenen.

Det skyldtes i særlig grad det kraftige blitzlys, der blev skudt lige i ansigtet på hende, da hun var steget ud af bilen og efter en art piruet nærmest promenerede ned ad fortovet.

Lyset bevirkede således, at hun blev midlertidigt blændet og var tæt på at snuble.

Det blev hun så irriteret over, at hun fyrede en lille reprimande af i retning mod de fremmødte fotografer:

- De kan ikke være bekendt at blitze lige her, snerrede Margrethe, mens nogle tilstedeværende råbte godt nytår til monarken.

- I lige måde, havde dronningen derpå dog overskud til at ønske lettere fåmælt, inden hun entrerede det hillingsøske hjem.

Selskabet er i sagens natur ikke helt ungt længere, og der er i de senere år blevet ryddet lidt ud i klientellet.

Førnævnte Dorthe Foss blev f.eks. ligesom dronningen enkefrue i 2018, men alligevel var det Foss, som stod for festen i fjor.