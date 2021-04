Vækker opsigt i udlandet

Det vakte stor glæde hos de udenlandske medier da de nordiske royale par valgte at sidde sammen på zoom-opkald.

Specielt mediet People har beskrevet, hvor vildt det er, at parrene taler sammen.

'Det her er ikke et normalt zoom-opkald', skriver de og fortæller, at man i nordens royale familier er meget tætte og gode venner.

Artiklen kommer af, at det svenske, norske og danske kronprinspar mandag mødtes til et opkald, hvor de opdaterede hinanden på, hvordan livet går under corona i de nordiske kongerier.

Det fortalte parrene på deres Instagram.

'Fra hvert deres hjem - på Haga Slott i Sverige, Skaugum i Norge og i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg i Danmark - mødtes det svenske Kronprinsessepar og det norske og det danske Kronprinspar her til eftermiddag ved et digitalt møde', skrev det danske kongehus på Instagram.

På kongehuset sociale medier kan man da også se både danske og udenlandske kommentarer, der er vilde med det tætte venskab.

'Fantastisk at se mine tre favorit skandinaviske royale sammen', skriver en.

'Jeg elsker denne her forbindelse', skriver en anden.

'Hvor er det et skønt forhold mellem de skandinaviske royale', lyder det fra en tredje.

Vil mødes igen

Hvad der blev talt om vides ikke i detaljer, men kongehuset løftede i hvert fald sløret for de generelle emner.

'Ud over at opdatere hinanden på familiernes liv talte Deres Kongelige Højheder også om arbejdet med deres protektioner og mærkesager i denne tid. Parrene sluttede samtalen med at se frem til igen at kunne mødes på tværs af landegrænserne'.

Om kongehuset henviser til prins Christians forestående konfirmation vides ikke, men de royale gæster var i hvert fald inviteret sidste år, inden coronaen lukkede ned for muligheden for private fester.