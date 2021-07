Vækker stor begejstring: Særlig gestus til landsholdet

Dronning Margrethe og hendes lillesøster prinsesse Benedikte heppede med hjemme fra Danmark, da det danske herrelandshold spillede i semifinale mod England på Wembley i lørdags.

Begge var de iført rød-hvide farver fra top til tå, og med matchende sko var de klar til at heppe på landsholdet.

Sammen poserer de foran kameraet med en regnbue i baggrunden, og selv hunden i forgrunden er iført et rødt halsbånd.

Billedet har kongehuset selv delt på deres Instagram.

På opslaget vælter det ind med kommentarer fra følgere, der er begejstret over billedet.

'Jeg elsker det', skriver en bruger.

'Er det da ikke fantastisk', skriver en anden.

'Vores dejlige Dronning', skriver en tredje.

Stolt over Danmarks præstation

På Webley var kronprinsparret sammen med deres ældste søn, prins Christian, særligt inviterede af DBU og deltog derfor i semifinalen fra lægterne på det enorme stadion i London.

'Tak til vores landshold for et fantastisk EM. Selvom festen slutter nu (for denne gang!), så er vi alle stolte over den fantastiske præstation, vi har været vidne til', lyder det fra kronprinsparret og deres ældste søn i opslaget.

Kronprinsparret og prins Christian har igennem hele EM været fast inventar på tribunen, når Danmark har spillet på hjemmebane i Parken.