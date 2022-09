Vil forgylde kongehuset: Flere millioner til Margrethe og co.

Da regeringen i sidste uge fremlagde forslaget til næste år finanslov, var der grund til at klappe i hænderne for dronningen Margrethe.

Der venter nemlig kongehuset en ganske pæn stigning i de midler, de hvert år får fra staten, hvis den går igennem. Helt præcis vil regeringen give hende 91,4 millioner kroner næste år, hvilket er 3,6 millioner kroner flere end sidste år.

Det svarer konkret til en stigning på 4,1 procent, hvorfor eksplosionen i priserne på gas, el og dagligvarer altså ikke vil ramme lige så hårdt i kongehuset.

Af beløbet på 91,4 millioner kroner skal dronning Margrethe sende 1,4 millioner kroner videre til prinsesse Benedikte, ligesom der skal afholdes diverse udgifter til poster som personale og drift af kongehuset.

Annonce:

Overskuddet for dronning Margrethe - den såkaldte civilliste - var sidste år på 1.687.261 kroner, fremgår det af regnskabet fra kongehuset.

Flere penge til Frederik og Joachim

Det er ikke kun dronning Margrethe, der får flere penge at gøre godt med i 2023, hvis det står til regeringen.

Også kronprins Frederik, prins Joachim og grev Ingolf får lidt flere penge udbetalt end de 27,3 millioner kroner, de modtog sidste år. Forslaget for 2020 lyder på 28,1 millioner kroner.

Førstnævnte skal ifølge forslaget have 22,3 millioner kroner - hvor 2,2 millioner skal sendes videre til kronprinsesse Mary - mens Joachim skal have 3,9 millioner kroner. Grev Ingolf skal have 1,9 millioner kroner.

Kronprins Frederik får ikke lige så stor lønstigning som dronningen, men mon ikke han stadig kan smile. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har tidligere kigget nærmere på, hvor rige kronprins Frederik og prins Joachim egentlig er. Det kan du læse mere om her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alex takker nej til millioner

Grevinde Alexandra er ikke en af dem, der kommer til at mærke noget til den højere udbetaling.

Annonce:

I 2017 frasagde hun sig apanagen med virkning fra 2020 - dog med den kattelem, at hun hvert år aktivt skal frasige sig udbetalingen, inden forslaget til finansloven bliver fremlagt.

Det har hun igen valgt at gøre for 2023, viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået hos Statsministeriet. Her fremgår det, at hun 27. april 2022 oplyste om, at hun ikke ønskede at modtage pengene.

'Jeg, Alexandra, grevinde af Frederiksborg, frasiger mig ved nærværende underskrift modtagelse af den ved lov nr. 1128 af 24. november 2004 om årpenge for prinsesse Alexandra bestemte ydelse for finansåret 2023,' står der i erklæringen, hun har underskrevet.

Af forslaget til finansloven fremgår det, at grevinde Alexandra skulle have modtaget 2,4 millioner kroner, der på grund af frasigelseserklæringen altså ikke er taget med i budgettet.

Grevinde Alexandra er i dag ansat i den danske virksomhed B&O, hvor hun har titlen Director for Client Programmes. Foto: Anthon Unger

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Folk gør for meget grin med influencere, der ifølge Elvira og Thalia Pitzner, har et ret hårdt arbejde. Hør dem i ugens udgave af 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app