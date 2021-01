Vil helst være kendt som model

Prins Nikolai er gladest for at være kendt som model - og ikke som prins

Det er en meget ærlig prins Nikolai, der i en ny kinesisk dokumentar sammen med sin mor, grevinde Alexandra, fortæller om sine drømme og ambitioner.

Det skriver Se og Hør.

I dokumentaren kommer seeren tæt på grevinden og hendes to sønner.

'A Bigger Role' er lavet til kinesisk tv, men nu er den tilgængelig med engelske undertekster på YouTube.

Og her afslører prins Nikolai, at han hellere vil være kendt for noget, han selv har opnået, end noget, han er født til.

- Jeg elsker det. Det er et adrenalinkick. Det er meget sjovt. Forskellen er, at det er meget rart at være kendt som 'modellen Nikolai' og ikke 'prins Nikolai'. For noget, jeg selv har opnået. Ikke noget, jeg blev født til, siger han i dokumentaren.

Udsendelsen er lavet i et samarbejde mellem Cogo Media og Tencent News.

Indtil videre har 20 millioner kinesere set programmet med de royale prinser.

Prinsens karriere som model bliver også italesat af grevinde Alexandra, der fortæller, at det var hende, der var med til at give Nikolai en chance for at komme på catwalken og forsiderne.

- En kvinde, der ejer et modelbureau i Danmark, kom til mig og sagde: 'Nu er din søn 18. Kan han komme ind til et møde?' Jeg sagde: 'Absolut, men det skal være hans beslutning. Jeg må spørge ham', fortæller hun.

Derudover fortæller grevinden også om, at hun har et glimrende venskab med sin eksmand, prins Joachim, og at de to bare ikke skulle være gift, men sagtens have en tæt relation som venner.

Grevinden blev født i Hongkong i 1964, og man må gå ud fra, at det er de kinesiske rødder, der har banet vejen for den ærlige dokumentar.

Du kan se tv-udsendelsen her: