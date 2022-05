Derfor tog kronprins Frederik benene på nakken

Der var fart over feltet, da kronprins Frederik lørdag aften til gallaforestilling i Tivoli susede forbi den fremmødte presse, som ellers var kommet fra hele verden.

Men ifølge Torben Plank, der er pressechef i Tivoli, så er der en 'ganske udramatisk' grund til, at kronprinsen fik fut i fødderne.

'Det som hændte var, at Kronprins Frederik var trådt af på naturens vegne. På vej op ad trappen opdager han, at dronningen er på vej ind i salen. Han skynder sig for ikke at komme for sent. Helt udramatisk,' skriver Plank på Twitter.

Ekstra Bladet havde i forbindelse med kronprinsens småløberi leveret artiklen 'Tog benene på nakken: Ingen spørgsmål fra pressen', og det er den artikel, som Torben Plank deler sammen med sit tweet.

Der var pressefolk fra nær og fjern samlet foran Koncertsalen i Tivoli lørdag aften, da der skulle være balletgalla-forestilling i anledning af dronningens 50 års regeringsjubilæum. Men hvis pressefolkene var kommet for at få kongefamilien i tale, så blev de skuffede. Ingen af de kongelige stoppede nemlig op og tog imod spørgsmål.

Ekstra Bladet ville ellers gerne have spurgt medlemmer af kongefamilien, hvad de mener om, at den danske skogigant Ecco, som er kongelig hofleverandør, fortsat driver forretning i Rusland, og hvorvidt de kan fortsætte med at være kongelige hofleverandører.

Derudover ville Ekstra Bladet også gerne have spurgt, om det fortsat er planen, at prinsesse Isabella, efter at en dokumentar på TV 2 for nylig har afdækket en voldsom kultur med vold og seksuelle krænkelser på Herlufsholm Kostskole, skal begynde på netop Herlufsholm Kostskole efter sommer.

Sidst, Ekstra Bladet mødte kronprins Frederik, var ved Langeline Pavillionen i København, hvor kronprinsen i forbindelse med det kommende klimatopmøde, der finder sted i november, var æresgæst til en middag.

Også her forsøgte Ekstra Bladet at få svar på, hvorvidt det fortsat er planen, at prinsesse Isabella efter sommer skal starte i niende klasse på Herlufsholm, og om prins Christian skal fortsætte sin skolegang på kostskolen, men heller ikke her, var det muligt at stille spørgsmål til kronprinsen, der kun var god for en kort kommentar.

- Det er en ulykkelig situation, som vi allerede har kommenteret på. Jeg har ikke yderligere at tilføje til det, lød det kort fra kronprinsen til den fremmødte presse, og derefter trak han væk.