Dronning Elizabeth i stor sorg: Nær ven er gået bort

Den sidste tid har bestemt ikke været nem for den britiske monark.

I lørdags blev hendes mand gennem 73 år, prins Philip, begravet, og midt i sorgen har endnu et dødsfald ramt hende.

Dronning Elizabeth, der fylder 95 år i morgen, har nemlig mistet sin nære ven Sir Michael Oswald. Det skriver britiske Metro. Dødsfaldet skete i lørdags - samme dag som prins Philips begravelse.

Stor tilknytning til den kongelige familie

86-årige Sir Michael Oswald døde efter længere tids sygdom. Han var i mange år dronning Elizabeths rådgiver indenfor galopheste, hvilket hun interesserede sig meget for. Det var gennem disse snakke, deres tætte venskab blomstrede. Når den royale familie var til hestevæddeløb, blev han ofte fotograferet sammen med dem.

Oprindeligt arbejdede han for dronning Elizabeths mor som såkaldt 'racing manager' fra 1970 til hendes død i 2002. Efterfølgende begyndte han at arbejde for dronning Elizabeth. Også hans kone, Lady Angela, arbejdede for det britiske kongehus. Hun var hofdame for dronning Elizabeths mor.

Sir Michael Oswald blev i 2020 kåret til ridder og modtog Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order.

Til prins Philips begravelse i lørdags sørgede han personlig selv for vild detalje.

