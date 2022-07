Dronningen er stolt af prins Nikolai

De seneste år har prins Nikolai haft stor succes som model, hvor han har prydet forskellige forsider og gået catwalk for modegiganter som Burberry og Dior.

Selvom han bærer titlen prins, er det altså titlen som model, han er gladest for at være kendt som.

- Jeg elsker det. Det er et adrenalinkick. Det er meget sjovt. Forskellen er, at det er meget rart at være kendt som 'modellen Nikolai' og ikke 'prins Nikolai'. For noget, jeg selv har opnået. Ikke noget, jeg blev født til, siger han i dokumentaren 'A Bigger Role'.

Men hvad siger farmor til, at prinsen er gladest for at være kendt som model?

I et stort interview med Billed-Bladet fortæller prinsen, at dronning Margrethe er stolt af hans arbejde som model.

- Jeg tror, hun har sin egen måde at fortælle mig, at hun er stolt. Hun har spurgt meget ind til, hvor spændende det er, og hvilke oplevelser der har været. Og så designer hun jo selv en masse kjoler og maler og er meget kunstnerisk. Jeg tror, hun synes, det er spændende og kan se, at jeg synes det samme, fortæller han til mediet.

Stolt mor

Det er ikke kun dronning Margrethe, der er stolt af sit barnebarn. Nikolais mor grevinde Alexandra giver også udtryk for, at hun er meget stolt af sin søn.

- Grevinde Alexandra er frygteligt stolt af prins Nikolai. Hun synes, at det har været spændende, da hun faktisk har været med til denne optagelse, som foregik på Ordrupgaard. Hun synes, at det var spændende at følge, hvor han arbejdede, og hvor dygtig han er, har privatsekretær Helle von Wildenrath Løvgreen tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Prins Nikolai er ikke den eneste i den royale familie, der glædeligt poserer foran kamerat. Lillebror prins Felix følger trop og er også blevet model.

Han er blevet model for danske Georg Jensen, hvor han er en del af kampagnen for virksomhedens smykkeserie Reflect.